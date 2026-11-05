وزيرة البيئة تعلن ارتفاع جودة الهواء 89% بالقاهرة الكبرى خلال موسم الخريف

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تحسن جودة الهواء بنسبة 89% بالقاهرة الكبرى و95% بالدلتا، مع تجنب انبعاث 27 ألف طن من الملوثات.

أعلنت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن النتائج الإيجابية لتنفيذ الخطة الاستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، التي نفذت خلال موسم الخريف من تاريخ 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي. وشمل نطاق التطبيق الجغرافي هذا المناطق المحيطة ب القاهرة الكبرى ، بالإضافة إلى محافظات الدلتا ومحافظة أسيوط ، بهدف السيطرة على مصادر الانبعاثات وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

ارتفاع جودة الهواء وتحكم أدق في مصادر التلوث

أظهرت نتائج الرصد التي نفذتها الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، زيادة ملحوظة في مستويات جودة الهواء الجيد، حيث سجلت محافظات القاهرة الكبرى ارتفاعا بنسبة تقارب 89%، بينما وصلت النسبة إلى 95% في محافظات الدلتا، و66% في محافظة أسيوط. جاء هذا التحسن نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات الرقابية والرقمية التي طُبقت بشكل دقيق للسيطرة على مصادر التلوث المتعددة. وارتكزت الخطة الاستباقية التي أطلقتها الوزارة على التنبؤات الإحصائية وتحليل أنماط التغيرات الجوية السابقة، والتي أشارت إلى احتمال وصول ساعات السكون والرياح الخفيفة والمعتدلة إلى نحو 37% من إجمالي ساعات فصل الخريف. وتشكل هذه الظروف الجوية بيئة مواتية لتراكم الملوثات وتركيزها في الغلاف الجوي، مما استدعى تكثيف جهود الرصد والمتابعة وإحكام السيطرة على مختلف مصادر الانبعاثات.

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انخفاض ملحوظ في نقاط الحرق المكشوف

كشفت منظومة الإنذار المبكر وتحليل صور الأقمار الصناعية، عن رصد 1015 نقطة حرق مكشوف خلال فترة تنفيذ الخطة، مقابل 1202 نقطة تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2025. يمثل هذا الرقم انخفاضا قدره 187 نقطة حرق، وهو ما يعادل نسبة خفض بلغت 15.5% في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، ويعكس الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي لهذه الممارسة. واستنادا إلى القانون، تم تحرير 623 محضرا لمخالفات الحرق المكشوف، وذلك بموجب المادة (20) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وقد أسهمت هذه الإجراءات الرقابية الصارمة إلى جانب التوعية الميدانية، في الحد بشكل فعال من عمليات الحرق العشوائي التي تشكل خطرا بيئيا وصحيا كبيرا على السكان.

الرقابة على الانبعاثات الصناعية والمركبات

في قطاع الصناعة، تابعت شبكة رصد الانبعاثات الصناعية انبعاثات 173 مدخنة تقع داخل 32 منشأة صناعية في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، ورصدت 158 حالة تجاوز للحدود القانونية المسموح بها. وشمل التفتيش الميداني فحص 100 منشأة صناعية عبر اللجان المشكلة بموجب القرار رقم 397 لسنة 2024 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتبين أن 75 منشأة منها مخالفة للاشتراطات. وبالنسبة لمركبات النقل العام، شملت أعمال الفحص الدوري لأسطول أتوبيسات هيئة النقل العام 973 أتوبيسا بجرادات (إمبابة والمنيب وبدر وأثر النبي)، حيث اجتاز الفحص منها 290 اتوبوسا فقط، بينما بلغ عدد الأتوبيسات المعطلة 495 أتوبيسا. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لضمان السلامة والامتثال للمعايير البيئية المحددة.

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تجنب انبعاث آلاف الأطنان من الملوثات

أسهمت الإجراءات المشددة في قطاعي الصناعة والمخلفات الزراعية في تجنب انبعاث نحو 27817 طنا من الملوثات البيئية الضارة. وتشمل هذه الكميات المخفضة 12744 طنا من الجسيمات الصلبة، و9000 طن من غاز أكاسيد النيتروجين، و6073 طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت، مما يعكس فعالية التكامل الرقابي. وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية، أسفرت جهود جمع وكبس قش الأرز في محافظات الدلتا (القليوبية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط) عن تجميع عدد 2451637 طنا من قش الأرز خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر. وسجلت نسبة الحصاد 94.1% من إجمالي المساحات المنزرعة التي بلغت 1088389 فدان، بناء على بيانات وزارة الزراعة لعام 2026.

المتابعة الميدانية وتجنب الأزمات البيئية

من خلال التنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية وغرف الأزمات بالمحافظات المعنية، تم إرسال بيانات الحرق المكشوف لتوجيه الفرق الميدانية، ومتابعة 1989 لجنة ميدانية. وقد رُصدت 14 بلاغا تتعلق بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والصناعات الصغرى غير المرخصة، مع العمل على إغلاقها أو معالجتها فنيا.