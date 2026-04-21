وزير البترول يستعرض مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي استراتيجية تأمين الطاقة وتعزيز دور مصر الإقليمي

بحث المهندس كريم بدوي مع الفريق محمد عباس حلمي خطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج، وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وتعظيم عوائد قطاع التعدين، في إطار التعاون المشترك مع البرلمان المصري لدعم الأمن القومي.

استقبل المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة البترول على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية واللجان البرلمانية المعنية، وذلك في ظل المساعي الوطنية الجادة لدعم جهود الدولة في تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية والغاز الطبيعي. أكد الوزير خلال اللقاء على الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتعظيم الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تحفيز الشركاء الأجانب، وخفض التكاليف الاستثمارية، وتكثيف جهود البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع. استعرض الجانبان الجهود الاستباقية التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وقد أشار الوزير إلى خطة الوزارة المتكاملة التي تتضمن توفير بنية تحتية متطورة لاستيراد الغاز المسال، تشمل تجهيز موانئ متخصصة وتشغيل سفن التغييز، مع تنويع مصادر التوريد والتعاقدات لضمان استمرارية التدفقات بما يحفظ الأمن القومي المصري. كما أوضح المهندس كريم بدوي أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي متغيرات طارئة، مع التركيز على إدخال الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مشيراً في الوقت ذاته إلى التطور الملحوظ في أداء الشركات التابعة للقطاع، مثل شركة خدمات البترول الجوية PAS التي حققت زيادة في صافي أرباحها، وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية التي سجلت معدل نمو استثنائياً بلغت نسبته 195% خلال عام 2025. من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، حيث استعرض الوزير التعاون الوثيق مع الجانب القبرصي والشركات العالمية الكبرى لتسريع وتيرة ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، تنفيذاً للاتفاق الإطاري المبرم بين البلدين تحت رعاية القيادة السياسية. كما تم استعراض خطط تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين المصري، حيث تستهدف الدولة رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% على المدى المتوسط، وذلك عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير حوافز جاذبة. من جانبه، أشاد الفريق محمد عباس حلمي بالجهود المخلصة التي تبذلها وزارة البترول لتجاوز الأزمات وتأمين إمدادات الطاقة للبلاد، مؤكداً دعم لجنة الدفاع والأمن القومي لهذه التوجهات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة الأولويات. واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التشاور لضمان نجاح هذه المشروعات التنموية الكبرى التي تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات الطاقة والتعدين





