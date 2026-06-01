وزير خارجية مصر يلتقي نظيرته البنينية لتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الأفريقية

لقاء وزاري مصري-بينيني على هامش الاجتماع الوزاري الكوري-الأفريقي تناول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادل الرؤى حول قضايا الاستقرار والتنمية في أفريقيا.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، مع كورين أموري برونيه ، وزيرة خارجية جمهورية بنين ، يوم الاثنين الأول من يونيو، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري-الأفريقي.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيرته البنينية بمناسبة توليها مهام منصبها، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع بنين والبناء على ما تشهده من تطور. وأعرب عن التطلع لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما حققته بنين من تقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي في إطار الخطط الوطنية الطموحة، وعلى رأسها رؤية بنين ٢٠٦٠.

كما أكد حرص مصر على الإسهام بشكل ملموس في جهود التنمية في بنين، استناداً إلى الخبرات والقدرات المتقدمة التي تمتلكها في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والسياحة والطاقة والصناعات الدوائية. في سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية. واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر بنين بدر عبد العاطي كورين أموري برونيه التعاون الثنائي الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي الاستقرار في أفريقيا رؤية بنين 2060

United States Latest News, United States Headlines