وزير النقل الأمريكي يعلن عن ضرورة تحديث أنظمة الملاحة الجوية البالغة 30 مليار دولار

وزير النقل الأمريكي شون دوفي يكشف عن حاجة المنظومة الجوية لتحديث شامل بقيمة 30 مليار دولار، مشيرًا إلى تقادم التكنولوجيا وتأثيرها على حركة الطيران في الولايات المتحدة.

أكد وزير النقل الأمريكي شون دوفي أن البنية التحتية الحالية للنقل الجوي في الولايات المتحدة تتطلب تغييراً شاملاً وجذرياً لضمان استمراريتها وكفاءتها، مشيراً إلى أن تكلفة تحديث هذه الأنظمة القديمة تصل إلى 30 مليار دولار. جاء هذا الإعلان في سياق تفصيلا لحالة الطوارئ التي مرت بها المنظومة الجوية، والتي كشفت عن مدى الحاجة الماسة لاستثمارات ضخمة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتجنب الأعطال المتكررة.

تكلفة تحديث الأنظمة وتقاومها الاقتصادية

أوضح شون دوفي أن النظام الأمريكي يُعد الأفضل في العالم من حيث الحجم والانتشار، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الاعتماد على تكنولوجيا قديمة جداً تحتاج إلى التطوير العاجل. وأشار الوزير إلى أن بعض أنظمة الطيران المستخدمة حالياً تعود إلى فترة الثمانينات، وهو ما يسلط الضوء بوضوح على الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تعيق كفاءة التشغيل. وأكد أن التحديث الشامل للنظام سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة العمليات الجوية، والحد من الأعطال الفنية، وتقليل الاضطرابات التي تؤثر سلباً على حركة المسافرين والشحن.

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توقعات بالاضطرابات ومحادثات الكونجرس

حذر وزير النقل الأمريكي من احتمال تكرار المشكلات الفنية والاضطرابات في الفترة المقبلة، معتبراً أن التحديات التي تواجه منظومة النقل الجوي تتطلب استجابة سريعة ومبكرة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية وضعت كامل طاقتها في البيت الأبيض للتعامل مع الأزمة الحالية والعمل على احتواء تداعياتها، مشيراً إلى وجود فريق رئاسي متخصص يعمل على إنشاء نظام جديد للطيران. وأضاف أن الوزارة ستجري محادثات مكثفة مع أعضاء الكونجرس للحصول على الموافقة اللازمة لتمويل المشروع، خاصة وأن الكونجرس لم يعتمد التمويل المطلوب لتنفيذ الإصلاحات الجذرية في الوقت الحالي.

استقرار الملاحة الجوية وآثار الخلل التقني

أكد شون دوفي إعادة فتح المجال الجوي الأمريكي أمام حركة الملاحة الجوية بشكل كامل، لكن نوه إلى أن عودة حركة الطيران إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة ستستغرق بعض الوقت. وأوضح الوزير أن أنظمة تشغيل الطيران الجديدة لم تتعرض لأي أعطال خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الخلل الرئيسي لم يشمل انقطاعاً كاملاً في الاتصالات أو أنظمة الرادار. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تركزت على مشكلة في التواصل بين الطائرات والرادارات، مما أثار تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة المراقبة وقدرتها على التعامل مع متطلبات التشغيل الحديثة المعقدة.

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الوزارة تدرس التداعيات الاقتصادية للمستقبل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الوزير يدرس حالياً الآثار الاقتصادية المترتبة على توقف حركة الطيران، بما في ذلك التداعيات المحتملة على قطاع النقل الجوي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. وأضاف أن التحركات الجارية التي تقوم بها الوزارة تستهدف معالجة المشكلة بشكل جذري وضمان استقرار أنظمة الملاحة الجوية على المدى الطويل. وأكد أن الإدارة الأمريكية تعمل بحذر شديد لتقليل احتمالات تعطل حركة السفر والطيران، من خلال تطوير الأنظمة التكنولوجية والبنية التحتية للمطارات الأمريكية بما يضمن تعزيز كفاءة التشغيل في المستقبل.

الحاجة لتمويل كونغرس للإصلاح الشامل

في ختام تصريحاته، شدد وزير النقل الأمريكي شون دوفي على أن الاعتماد على التكنولوجيا القديمة يمثل خطراً على استمرارية حركة الطيران بكفاءة وأمان. وأشار إلى أن أي إصلاح حقيقي يتطلب موافقة الكونجرس على الميزانية المقترحة، وهي خطوة حاسمة لا غنى عنها لتطبيق النظام الجديد. وأوضح أن الوزارة مستمرة في العمل على معالجة الثغرات التقنية الحالية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية كانت مؤشراً قوياً على ضرورة الإسراع في تحديث البنية التحتية الجوية لتواكب المتطلبات الحديثة وتجنب تكرار السيناريوهات المماثلة مستقبلاً.