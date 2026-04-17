وزير التخطيط في واشنطن: مصر تعزز مرونة اقتصادها وتمكين القطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية

شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مؤكداً على جهود مصر لتعزيز مرونة اقتصادها وتمكين القطاع الخاص، وتطوير ريادة الأعمال، والاستمرار في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لرفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، بالتوازي مع إصلاح السياسات لدعم الشركات الناشئة وتحسين بيئة الاستثمار.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط»، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

شهد الحدث حضوراً دولياً بارزاً ضم عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بالبنك الدولي، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ونزهة حياة، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بالمغرب، وخواجة أفتاب أحمد، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان. وشددت المناقشات على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز خلق فرص عمل مستدامة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد الدكتور أحمد رستم على حرص القيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم جهود تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما ينعكس في السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال. كما استعرض الوزير الجهود الوطنية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف توفير فرص عمل لائقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتضمنت هذه الجهود الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحقيق التمكين الشامل لسكان الريف المصري من خلال تطوير الخدمات والبنية التحتية الأساسية. وشدد الوزير على أن مصر لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تعمل على تعزيز مرونة اقتصادها والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، مع الاستمرار في سياسات تمكين القطاع الخاص لتوليد المزيد من الوظائف المستدامة. وأشار إلى أن تحقيق النمو المنشود يتطلب حشد استثمارات خاصة كبيرة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. وفي هذا السياق، قامت الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة، مما يفسح مجالاً أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو والتشغيل، وهو ما تجلى في ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتناهز 59%. وأوضح الدكتور رستم أن مبادرة «حياة كريمة» تتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية والخدمات، بل هي مشروع تنموي متكامل يعمل على التمكين الاقتصادي لسكان الريف، مما يساهم في خفض معدلات الفقر في نحو 4500 قرية، ومعالجة فجوات التنمية بين الأقاليم المختلفة. وقد تم توجيه 68% من استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة إلى محافظات الصعيد، وتعمل الحكومة على استكمال هذه المرحلة للبدء في المرحلة الثانية تنفيذاً للتكليفات الرئاسية. وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة ثلاثة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، وتطوير المنشآت الإنتاجية والزراعية والصناعية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الشباب والمرأة. كما تم تخصيص 70% من الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وتعمل المبادرة أيضاً على توطين التصنيع المحلي من خلال إسناد مشروعات تطوير البنية التحتية للمصانع المصرية. وبالنسبة لأهداف المرحلة الثانية، فقد تم التركيز على تعظيم المميزات التنافسية لكل قرية، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية، وزيادة الشمول المالي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي والأخضر من خلال مبادرة «القرية الخضراء». وقد أدى هذا الجهد إلى تسجيل مبادرة «حياة كريمة» على منصات الأمم المتحدة كإحدى أفضل الممارسات لتسريع أهداف التنمية المستدامة. في سياق متصل، تطرق وزير التخطيط إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال إصلاح السياسات التي تعزز تنافسية الشركات على المستوى العالمي. وأكد أن الأذرع الاستثمارية للوزارة تلعب دوراً هاماً في تحفيز الاستثمارات، عبر دعم برنامج الطروحات الحكومية وزيادة الاستثمار في المشروعات التي تمكن القطاع الخاص. ولفت إلى إطلاق استراتيجية وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وإحياء استراتيجية الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تفعيل قانون المشروعات الصغيرة الذي يوفر حوافز لتسريع نمو الشركات الناشئة. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وزيادة الاستثمارات في رأس المال المخاطر، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام. واختتم الدكتور رستم حديثه بالتأكيد على السياسات المستقبلية التي تشمل تفعيل «ميثاق الشركات الناشئة»، وإطلاق برنامج تنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، بهدف تحسين معدلات بقاء الشركات الناشئة وتسريع نموها، بالإضافة إلى التركيز على استقطاب الكفاءات ودمج الشركات الناشئة المصرية في سلاسل القيمة العالمية. وختم الوزير بالإشارة إلى أن هذه الإصلاحات تعكس التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وأن مواءمة السياسات مع احتياجات السوق من شأنها بناء منظومة مستدامة يقود فيها الابتكار الاقتصاد الوطني ويعزز قدراته التنافسية





