وزير الصحة: 10 سنوات لاستكمال التأمين الصحي الشامل ونفخر بقوائم الانتظار

أكد وزير الصحة المصري أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستكتمل خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أن 8 مليارات جنيه تُخصص سنوياً لقوائم الانتظار التي تضم 11 إجراء جراحياً، وأن مصر تتفوق على دول كبرى في سرعة إجراء العمليات.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير ال صحة والسكان، أن الدولة المصرية تمتلك خطة طموحة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل خلال العشر سنوات القادمة، موضحاً أن هذه المنظومة تُعد واحدة من أعظم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث.

وأشار الوزير إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين يتلقون العلاج حالياً بشكل مجاني تماماً من خلال التأمين الصحي الحكومي أو نظام العلاج على نفقة الدولة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين دون تمييز. وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن الدولة خصصت مبلغ 8 مليارات جنيه مصري سنوياً لتمويل 11 إجراء جراحياً ضمن قوائم الانتظار، تشمل عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وتغيير المفاصل وعلاج المخ والأعصاب والأورام السرطانية.

وأوضح الوزير أن المواطن يمكنه التواصل مع منظومة قوائم الانتظار عبر الخط الساخن المعروف، حيث يتم تحديد موعد للفحص خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع للحالات غير الطارئة، ثم تُجرى العملية الجراحية بشكل مجاني بالكامل في مستشفيات حكومية أو خاصة متعاقدة مع الوزارة. وأكد عبد الغفار أن منظومة قوائم الانتظار المصرية تُعد من أفضل المنظومات على مستوى المنطقة والعالم من حيث سرعة الإنجاز، مشيراً إلى أنه في دول مثل ألمانيا وكندا قد تصل فترة انتظار الأشعة المقطعية إلى أربعة أو ستة أشهر، بينما قد تستغرق عمليات تغيير المفاصل غير الطارئة عاماً ونصف العام، في حين أن عمليات القلب المفتوح غير الطارئة في مصر لا تتجاوز أربعة أسابيع.

واعتبر الوزير أن هذا الإنجاز يتحقق بفضل التوجيهات الرئاسية والمتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف المهم. وشدد عبد الغفار على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمراقبة القطاع الصحي الخاص بعد ظهور حالات صارخة لطلب مبالغ مالية خيالية وممارسات غير قانونية، بما في ذلك وجود أطباء مزيفين. وأكد أن الحكومة لن تتهاون في ضبط منظومة العلاج الحر لحماية المواطنين وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وبأسعار معقولة.

وأشار الوزير إلى أن التحديات المستقبلية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الصحية وزيادة الكوادر البشرية المدربة، مع الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، مما سينعكس إيجابياً على مؤشرات الصحة العامة في البلاد





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