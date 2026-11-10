وزير الزراعة: استثمارات الدواجن تصل لـ200 مليار جنيه ودعم بفائدة 5% لتطوير المزارع

وزير الزراعة يستعرض في مجلس الشيوخ استراتيجية تطوير قطاع الدواجن باستثمارات 200 مليار جنيه وقروض 5%، مع تحقيق 98% اكتفاء ذاتي للإنتاج المحلي.

أعلن علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرات استراتيجية لتطوير المزارع القائمة وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة سنوية تبلغ 5%، بالإضافة إلى تأمين احتياجات المزارعين من الأعلاف واللقاحات الضرورية لضمان استدامة الإنتاج.

تفاصيل آلية دعم المزارع والتراخيص

يأتي هذا الإعلان خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، حيث استعرض فاروق تفاصيل الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع ودعمه مالياً وتشغيلياً، مما يسهل عملية التحديث والتوسع في أعداد المزارع المعتمدة.

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وشدد الوزير على أن الوزارة تقدم دعماً مباشراً للمستثمرين في القطاع الخاص من خلال تخصيص أراضي مناسبة لإنشاء مشروعات إنتاج داجني جديدة، شريطة التزام هذه المنشآت بمعايير الأمان الحيوي الصارمة، مع تسريع إجراءات منح التراخيص اللازمة لإنشاء أو تجديد هذه المنشآت.

إنجازات إنتاجية وأرقام قياسية في القطاع

وأوضح علاء فاروق أن إجمالي عدد مزارع الدواجن العاملة في مصر بلغ نحو 35 ألف مزرعة حالياً، وهي أرقام تعكس اتساع القاعدة الإنتاجية وتدعم خطط زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي إلى 200 مليار جنيه، مما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية المحلية.

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كما أشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وصل إلى نحو 600 ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو 60%، في حين بلغ إنتاج الحليب الطازج نحو 7 ملايين طن، مساهماً بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة وتلبية احتياجات صناعات التحويل الغذائي.

وتتصدر إنتاجات الدواجن هذه الأرقام بنجاح كبير، حيث بلغ الإنتاج نحو 2.3 مليون طن، مما رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى نحو 98%، كما تم تحقيق الاكتفاء الكامل من بيض المائدة، مما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد في هذه الأصناف الاستراتيجية.

المنشآت المعتمدة والتصدير الدولي

وأكد الوزير أنه تم اعتماد 59 منشأة معزولة تماماً من فيروس إنفلونزا الطيور ومعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهي المنشآت التي يتم من خلالها حالياً عمليات التصدير، مما يدعم فتح أسواق جديدة ومجالات تجارية إضافية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

ولفت علاء فاروق إلى أن جهود التنظيم والرصد أدت إلى إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل، تشمل تراخيص جديدة وتجديدات لعمليات ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، وصدرت 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة لضمان جودة المدخلات الإنتاجية.

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آفاق مستقبلية لتعزيز الصادرات

وتستهدف الوزارة من وراء هذه الخطوات التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بهدف التوسع في الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مما يعكس جهوداً مستمرة لتنظيم القطاع ودعم الاستثمارات الكبرى وزيادة الصادرات.

وتتوقع الوزارة أن تؤدي هذه الإجراءات التنظيمية والمالية المشتركة إلى مزيد من النمو المستدام، حيث ستعمل على تطوير المزارع القديمة وتحديثها لتواكب المعايير الدولية، مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويجذب رؤوس الأموال إلى القطاع الزراعي الحيوي.