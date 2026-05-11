وزير التعليم: تغيير مناهج الرياضيات في كل المدارس وليس اليابانية فقط لتكون مطابقة لنفس المادة في اليابانوزيرة الإسكان تعلن إعادة فتح باب التظلمات لإعلان سكن لكل المصريين 7 حتى 18 مايوسمير فرج: الرد الإيراني صادم وقلب الترابيزة على ترامب.. ويبدو أننا نعود إلى المربع صفر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على طلب نادي الزمالك باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 20 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين خلال سباق المرحلة الحاسمة من البطولة. وبحسب البيان، جاءت الموافقة بناءً على طلب الزمالك، فيما بدأت لجنة الحكام بالاتحاد، برئاسة أوسكار رويز، في اتخاذ الإجراءات الخاصة والتواصل مع الجهات المعنية من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على تلبية الطلبات الرسمية للأندية وفق اللوائح المنظمة، وضمان توفير أفضل الظروف التحكيمية للمباريات المهمة في المراحل الحاسمة من المسابقة.

