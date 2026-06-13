وزير التموين: منظومة الدعم الحالية بها هدر.. وإحنا بنزود قيمة الدعم مش بيقلو

أكد وزير التموين، أن منظومة الدعم الحالية بها هدر، وإحنا بنزود قيمة الدعم مش بيقلو

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن منظومة الدعم الحالية ليست على المستوى الذي نرضاه للمواطن، وتابع أن كل ما تتحمله الدولة من أموال يجب أن يصل إلى المستحق، وأن منظومة الدعم الحالية بدأت ببطاقة التموين التي توارثتها أجيال، وهذا الأمر نتج عنه 24 مليون بطاقة تموينية.

ولفت شريف فاروق، أن عملنا كثيرا على تنقية البطاقات وهذه المنظومة بوضعها الحالي لن تصل للمستحقين، مضيفا أن المنظومة تتعلق بعملية شراء القمح وتسليمه للمطاحن ثم يتم تسليم الدقيق للمخابز وهناك أصحاب مصلحة كثيرون وهناك هدر في المنظومة. لا نستهدف تقليل الدعم أكد شريف فاروق وزير التموين، أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم وتوفير أموال الدعم المقدم للمواطن، وقال شريف فاروق، أن تعليمات الرئيس السيسي لنا واضحة بأن كل غير مستحق يخرج من منظومة الدعم يتم ضخ أمواله للمستحق، و الدعم المسجل في وزارة المالية لمنظومة التموين كان في حدود 140 مليار جنيه، وتم رفع قيمة الدعم إلى 180 مليار جنيه، وأنا بنزود الدعم عام تلو الآخر ولا رغبة في تقليل هذا الرقم.

شرائح للحصول على الدعم أكد شريف فاروق وزير التموين، أنه هناك اجتماعات يومية بين التموين والوزارات المعنية من أجل الوصول لكل المستحقين لمنظومة الدعم، وقال شريف فاروق،





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