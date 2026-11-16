وزير المالية والتعليم العالي يعلنون تخصيص 25 مليار جنيه سنوياً لزيادة أجور الأساتذة بالجامعات

أكد أحمد كجوك وعبد العزيز قنصوه تخصيص 25 مليار جنيه سنوياً لزيادة الرواتب بمعدل 8500 إلى 13500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس بدءاً من نوفمبر 2026 ضمن منتدى مصر 2026.

كشف أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنفيذ تكليفات رئاسية مباشرة تتعلق بـ" منتدى مصر 2026"، حيث تم الاتفاق على تخصيص 25 مليار جنيه سنوياً لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تفاصيل هيكل الزيادات المالية المعلن

تشمل خطة الزيادات المالية المعلن عنها زيادة قدرها 8500 جنيه للمعيد، على أن يتم توزيعها على ثلاث مراحل محددة، تبدأ بدفعة قدرها 1250 جنيهاً في نوفمبر الحالي، تليها 3250 جنيهاً في أول يوليو المقبل، ثم 4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

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أما بالنسبة للمدرس المساعد، فتشمل الخطة زيادة إجماليها 9750 جنيهاً، يتم تقسيمها إلى 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهاً في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، لضمان استقرار الوضع المالي لهذه الفئة.

آليات تنفيذ الخطة المالية للأكاديميين

يتمثل المحور الثالث من الخطة في زيادة قدرها 11 ألف جنيه للمدرس، حيث يستلم 1750 جنيهاً في نوفمبر الحالي، ثم 4250 جنيهاً في أول يوليو المقبل، وصولاً إلى دفعة 5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، مما يعكس جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الإصلاح المالي.

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وبالنسبة للأستاذ المساعد، تم اعتماد زيادة إجمالية تبلغ 12250 جنيهاً، على أن يتم صرف 2000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4750 جنيهاً في أول يوليو المقبل، ثم 5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، لتعويض الفجوة المالية وتدعيم مكانتهم الأكاديمية.

تحفيز وتطوير المنظومة الجامعية

يتم اعتماد زيادة قدرها 13500 جنيهاً للأستاذ، منوهاً إلى استلام 2250 جنيهاً في نوفمبر الحالي، ثم 5250 جنيهاً في أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والأكاديمية.

أكد الوزيران حرصهما على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى أن ما تم طرحه يمثل خطوة في مسار مستدام لانطلاقا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن.

التطوير الشامل والرؤية المستقبلية

أضاف الوزيران أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية، بل تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية وتحديث بنيتها التعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية ودعم البحث العلمي بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطوراُ.

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وقد وجه الوزيران الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الجهود الحثيثة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.