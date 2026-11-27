وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تنفيذ برنامج التحول 2027-2030 ومشاريع الشركات الناشئة.

عقد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اجتماعاً رسمياً مع فرانتيشيك روزيتشكا، نائب الأمين العام ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في مقر المنظمة位于 العاصمة الفرنسية باريس. جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر "طموح إفريقيا 2026"، بهدف استعراض سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والمنظمة الدولية.

تعزيز الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي

ركز الجانبان خلال المباحثات على سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، بالإضافة إلى متابعة تطورات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري المصري. أكد الدكتور رستم تقدير الحكومة المصرية للشراكة القائمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز إعداد السياسات العامة التي تستند إلى الأدلة والبيانات الدقيقة.

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وأوضح الوزير أن مصر تتطلع بجدية لمواصلة التعاون مع المنظمة خلال المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، بما يضمن توافق المشروعات المقترحة بشكل كامل مع الأولويات الوطنية المصرية. أشار الدكتور رستم إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق نتائج عملية ومستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

البرنامج الوطني للتحول 2027-2030

كشف الدكتور أحمد رستم عن إعداد الحكومة المصرية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من عام 2027 إلى عام 2030. يهدف هذا البرنامج الشامل إلى تعزيز الإنتاجية الوطنية، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وزيادة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في العملية التنموية. يرتكز البرنامج على التركيز الاستراتيجي على خمسة قطاعات اقتصادية ذات أولوية عالية، وهي: الزراعة، والصناعات التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والطاقة.

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وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني 185 إجراءً تنفيذياً محدداً، بالإضافة إلى 40 مستهدفاً قابلاً للقياس بدقة. تسعى هذه الأرقام إلى دعم تنفيذ مستهدفات التحول الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة القطاعات الإنتاجية المصرية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في المحافل الدولية.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

تطرق اللقاء أيضاً إلى جهود الدولة الرامية لبناء إطار وطني متكامل لريادة الأعمال والابتكار، وهو إطار يربط بنجاح بين السياسات والتمويل والمؤسسات والكفاءات والأسواق المحلية. وقد سلط الوزير الضوء على برنامج الشركات الناشئة المليارية (Unicorn Programme)، الذي يستهدف مساعدة خمس شركات ناشئة مصرية على الأقل في الوصول إلى تقييم سوقي يتجاوز مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

رحب الدكتور رستم بتعزيز مشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم منظومة ريادة الأعمال المصرية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية للمنظمة في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للشركات الناشئة. هذا الدعم يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة وتمكين الشباب من تحقيق إنجازات اقتصادية كبرى.

تطورات البرنامج القُطري والمستقبل

بحث الجانبان أيضاً تطورات التعاون الجاري في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، واستعرضا المشروعات المقترحة في مجالات تحسين التنافسية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم الشاملة. وشدد الوزير على أهمية توجيه هذه المشروعات المقترحة بدقة نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للجهات الوطنية المصرية.

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كما أكد الدكتور رستم على ضرورة تحديد أنشطة ومخرجات واضحة وقابلة للقياس لكل مشروع، بما يسهم في دعم صياغة السياسات العامة ورفع الكفاءة المؤسسية. يأتى ذلك تزامناً مع الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي من المقرر عقده في نهاية شهر مارس المقبل، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.