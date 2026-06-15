وزير العمل يلتقي وفد الوكالة الألمانية GIZ لمناقشة تطوير مشروع الدخول إلى سوق العمل

التقى وزير العمل حسن رداد بوفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لمناقشة تطوير الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل، وضرورة مواءمتها مع التحولات الجديدة في سوق العمل، مع التركيز على التحول الرقمي ودمج القطاع غير الرسمي.

في إطار تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التنمية في مجالات العمل والتشغيل، استقبل وزير العمل حسن رداد، يوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة وفريق العمل المشرف على مشروع "الدخول إلى سوق العمل"، حيث ركز الطرفان على مناقشة تطوير الخطة التنفيذية للمشروع وتنسيق الجهود المستقبلية. يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة واستجابة للتغييرات المحلية والعالمية.

رحب الوزير بالوفد الألماني مشيرًا إلى أهمية这种 الشراكة التي تجسدها مشاريع التعاون الفني، و强调 أن وزارة العمل تسعى دائمًا إلى الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في إصلاح سوق العمل ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية. وذكر أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة وتطوير القوى العاملة، خاصة среди الشباب، من خلال سياسات وبرامج مبتكرة قادرة على التعامل مع ديناميكيات سوق العمل المعاصرة.

وأضاف أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة أن تتوافق الخطة التنفيذية للمشروع مع أنماط العمل الجديدة والتحولات السريعة التي يشهدها السوق محليًا وعالميًا، وشدد على التوسع في مجالات التعاون المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات، بما يسهم في تمكين الشباب من الدخول الفعال إلى سوق العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة وعيهم بالخدمات الوزارية وآليات الاستفادة منها. كما وجه الوزير بضرورة الاستفادة القصوى من المشروع لدعم جهود دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة وتنظيم توظيف العمالة غير المنتظمة، وحصر المهن المطلوبة جغرافيًا من خلال مكاتب التشغيل المنتشرة في المحافظات، مما يساعد على رسم صورة دقيقة للعرض والطلب ويوفر حماية اجتماعية أوسع لهذه الفئات.

من جانبه، استعرض وفد الوكالة الألمانية محاور المشروع وأهدافه، مؤكدًا أن مشروع "الدخول إلى سوق العمل" يعكس شراكة فعالة مع وزارة العمل لدعم جهودها في تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تجعل سوق العمل أكثر ديناميكية وتنافسية، مما يستلزم تحديث السياسات والبرامج وآليات العمل باستمرار. أوضح الوفد أن المشروع يهدف إلى تعزيز وصول الشباب المصري، خاصة الفنيين وغير الأكاديميين، إلى فرص عمل لائقة من خلال دعم القدرات الاستراتيجية والفنية لإدارة التشغيل، وتطوير خدمات التوظيف، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، فضلاً عن توسيع برامج الإعداد لسوق العمل وفق احتياجاته الفعلية.

كما بين أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وحدة المساواة بين الجنسين وتحسين فرص المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. في ختام اللقاء، أكد الوزير حسن رداد أن تطوير آليات التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق يتطلبان التزامًا مشتركًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف: الحكومية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

شدد على أن الوزارة مستمرة في تحديث خدماتها وأدواتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء سوق عمل عصري وشامل ومستدام. atria





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