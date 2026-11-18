كشف الدكتور أحمد رستم عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، متجاوزاً التوقعات رغم التوترات الإقليمية.

في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، قدم الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً يوضح التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، والذي يمتد من يوليو حتى سبتمبر. وقد أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً إيجابياً يتجاوز التوقعات الدولية، على الرغم من السياق العالمي المضطرب والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

معدلات النمو والتوقعات الدولية للاقتصاد المصري

كشف الدكتور أحمد رستم أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد حقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، وهو معدل يفوق التوقعات التي كانت تضعها المؤسسات الدولية المختصة، كما يمثل تحسناً واضحاً مقارنة بالأداء الذي سجله الربع السابق من العام نفسه. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من نسبة الـ 5%، يعد إنجازاً بارزاً يثبت مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات.

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وأشار الدكتور أحمد رستم في معرض توضيحه للأداء الاقتصادي إلى أن هذا الاستمرار في النمو الإيجابي يتحقق رغم تواتر الأزمات العالمية وعدم استقرار البيئة الاقتصادية الدولية، مما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة خلال الفترة الماضية في تثبيت الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي والحفاظ على زخم النمو.

القطاعات المساهمة في دفع عجلة النمو

استعرض الدكتور أحمد رستم خلال تقديمه للبيانات الاقتصادية أبرز الأنشطة التي ساهمت بشكل مباشر في دفع عجلة النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مبرزاً أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، تُعد المحركات الرئيسية لهذا التطور الإيجابي. وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هذه القطاعات الخمسة مجتمعة قد ساهمت بنسبة 68% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة، مما يدل على تنوع مصادر النمو وتوزيعه عبر مختلف أركان الاقتصاد الوطني.

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ولفت وزير التخطيط إلى أن هناك تحولات هيكلية كبيرة في أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، حيث سجلت عدة قطاعات تحسناً كبيراً في مؤشرات أدائها مقارنة بالعام السابق. ومن أبرز هذه القطاعات، نشاط قناة السويس الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً وتسارعا قوياً في معدل النمو، حيث بلغ هذا الارتفاع 47.5% في الربع المشار إليه من العام المالي 2026/2027، مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2025/2026.

ويعكس هذا القفزة الكبيرة في أداء قناة السويس، وفقاً لبيانات الدكتور أحمد رستم، تحسناً واضحاً في نشاط الملاحة البحرية، الذي انعكس مباشرة في زيادة أعداد السفن العابرة للمجر المائي، وكذلك ارتفاع الحمولات المنقولة عبر القناة، مما يشير إلى تعافي الحركة التجارية الدولية عبر هذا الممر الاستراتيجي.

أداء قطاعات البترول والسياحة والكهرباء

إلى جانب قطاع النقل المائي، أكد الدكتور أحمد رستم أن نشاط تكرير البترول قد شهد تحولاً جذرياً من الانكماش إلى النمو القوي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، محققاً نمواً بلغ 19.6%، مقابل معدل نمو سالب في الربع المناظر له من العام السابق. كما استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في النمو بواقع 3.9% خلال الربع الأول، مساهماً بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع إنتاج قطاعات الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.

أما في قطاع الخدمات، فقد أفاد وزير التخطيط بأن نشاط المطاعم والفنادق قد حقق معدل نمو بلغ 4% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، على الرغم من التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث تحسنت المؤشرات السياحية بشكل ملحوظ مع ارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وفي السياق ذاته، حافظ نشاط الكهرباء على نموه ليسجل 4.3% خلال الربع نفسه، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.