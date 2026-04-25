وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف

ناقش الاجتماع خطط الاتحاد الحالية والمستقبلية، وبرامج إعداد اللاعبين، والتحضير للمنافسات القارية والدولية والأولمبية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية ودعم الوزارة للاتحادات الرياضية.

عقد وزير الشباب وال رياضة ، جوهر نبيل ، اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف ، برئاسة اللواء شريف القماطي ، وذلك في سياق المتابعة الدورية والمستمرة لأداء الاتحادات الرياضية المختلفة، وتقييم خططها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان سير العمل بكفاءة وفعالية داخل الاتحادات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات. خلال الاجتماع، قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف عرضًا تفصيليًا لخطة العمل التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مع التركيز على برامج إعداد وتأهيل اللاعبين، والجهود المبذولة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والبدنية. كما تم استعراض النتائج التي تحققت في المشاركات المحلية والخارجية، وتحليل نقاط القوة والضعف، بهدف الاستفادة من الخبرات المكتسبة وتجنب الأخطاء في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الاتحاد خططه المستقبلية، والتي تشمل الاستعداد للمنافسات القارية والدولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية، وتطوير الأداء الفني للاعبين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف المراحل العمرية. وتم التأكيد على أهمية وضع خطط تدريبية متكاملة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للاعبين والمدربين، وتوفير أفضل الظروف التدريبية والإعدادية.

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية التكامل والتعاون بين الجوانب الفنية والإدارية داخل الاتحاد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط مدروسة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق إنجازات مستمرة ورفع مستوى التنافسية على الساحة الدولية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاتحادات الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، بما في ذلك الدعم المادي والفني والإداري، بهدف تحقيق نتائج متميزة وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستوى العالمي.

كما شدد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الاتحادات الرياضية، وضرورة الالتزام بأخلاقيات الرياضة وقيمها النبيلة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير المرافق والمعدات اللازمة لممارسة الرياضة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي. وأخيرًا، تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والاتحادات الرياضية، وتبادل الخبرات والمعلومات، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون المثمر.

هذا اللقاء يعكس التزام وزارة الشباب والرياضة بتطوير الرياضة المصرية ورفع اسمها عاليًا في المحافل الدولية، من خلال دعم الاتحادات الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز





