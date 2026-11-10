وزيرة التنمية المحلية تستعرض إنجازات مشروع إدارة تلوث الهواء مع البنك الدولي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وتشيد بإنجازات النقل الكهربائي ومرفق العاشر من رمضان لإدارة المخلفات.

في خطوة تعكس التزام مصر الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، عقدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية وال بيئة ، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد البنك الدولي برئاسة الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك في مناطق مصر واليمن وجيبوتي.

وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين بمن فيهم المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، بالإضافة إلى خبراء عمليات وبيئيين من البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد تناول اللقاء تفصيلات شاملة حول الوضع التنفيذي الراهن لمخرجات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وهو مشروع ضخم تنفذه الوزارة بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي بهدف معالجة التحديات البيئية الحادة في المناطق الحضرية الكبرى.

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운행 통합 시스템 구축 방안 마련

شهد المشروع إنجازاً بارزاً في مكون خفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل، حيث تم تدشين انضمام عشرين حافلة كهربائية جديدة إلى منظومة النقل السريع بالحافلات في القاهرة الكبرى. يأتي هذا الإنجاز بدعم من مجموعة البنك الدولي بتمويل يقارب سبعة ملايين دولار، ويمثل خطوة حاسمة في تحول الدولة نحو منظومة نقل حضري أكثر استدامة وكفاءة.

كما تم استعراض الوضع الراهن للمشروع المتعلق بتشغيل المرفق المتكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، والذي شُيد على مساحة شاسعة تبلغ ألفاً ومئتين وثمانٍ وعشرين فداناً بتكلفة تقدر بنحو ستة عشر مليون دولار. ويُعد هذا المرفق من أكبر مرافق المعالجة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأول من نوعه في مصر ليكون ذاتياَ بالكامل، حيث من المتوقع أن يستقبل عشرة آلاف وخمسمئة طن من المخلفات يومياً، مما يخدم حاجة القاهرة الكبرى لأكثر من ثلاثين عاماً.

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وتطرق النقاش أيضاً إلى آخر المستجدات بشأن إغلاق مكب أبو زعبل للقضاء على التراكم التاريخي للمخلفات، مما يسهم في تقليل حرائق المخلفات في محافظة القليوبية وخفض غازات الاحتباس الحراري. كما تم استعراض خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة، وحلول التعامل مع شبكات الصرف الصحي غير المعالج، فضلاً عن تطوير جراج الأميرية لاستيعاب مئة حافلة كهربائية كأول مستودع حافلات كهربائية في مصر.

소각로 처리 용량과 대상 지역

وفيما يتعلق بالملفات الفنية، ناقش الطرفان مستهدفات المكون السادس الخاص بخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة، عبر تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية، وإعداد أدلة إرشادية ومواد تدريبية موحدة، وتصميم نظام معلومات رقمي متكامل لدعم عمليات المتابعة وتحديث البيانات، مؤكدين على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف الحكومة المصرية في حماية صحة المواطنين والبيئة.