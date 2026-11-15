وزير الخارجية المصري يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الكويت في الاجتماع المشترك

بدر عبد العاطي يلتقي أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي في الرياض لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين في زيارة رسمية تهدف لتعميق العلاقات الأخوية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء يوم السبت الموافق 14 نوفمبر، مع عدد من أبرز أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي ، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت لقيادة اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي مصر لتعميق الروابط الاستراتيجية والاقتصادية مع جيرانها الخليجيين، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

محاور تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية

تناول وزير الخارجية المصري في هذا اللقاء الحيوي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والكويت، مستعرضاً الآليات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بشكل ملموس. واستعرض الجانبان الفرص المتاحة حالياً لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة التي يمكن أن تُطلق في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعكس بشكل جلي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين والإمكانات الاقتصادية الواعدة لكلا الاقتصادين. مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص Also read الآلاف يتظاهرون في البرتغال احتجاجًا على أزمة السكن

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الجهود الحكومية الكبيرة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار العام في مصر، والتي تركز بشكل أساسي على تذليل العقبات البيروقراطية والقانونية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وشدد الوزير على إتاحة المجال الكامل أمام تعظيم دور القطاع الخاص المصري، ودفع إسهاماته الفاعلة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي الوطني، مؤكداً حرص الحكومة المصرية الدؤوب على توفير التيسيرات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية النوعية. التأكيد على الحلول الدبلوماسية الإقليمية

في سياق متصل بملفات المنطقة، تم خلال الاجتماع التأكيد المصري والإماراتي على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري وزيادة التوترات السياسية. كما تناولت الأطراف جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وإتاحة المجال أمام تعظيم دور القطاع الخاص وإسهاماته في دفع مسيرة ونمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الحكومة المصرية أيضاُ على توفير التيسيرات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات. مستجدات القضايا الإقليمية والتبادل التجاري

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كما استعرض الوزير عبد العاطي في هذا اللقاء الحيوي جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وإتاحة المجال أمام تعظيم دور القطاع الخاص وإسهاماته في دفع مسيرة ونمو الاقتصاد الوطني. وأكد حرص الحكومة المصرية أيضاُ على توفير التيسيرات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور مجتمع الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

مستجدات القضايا الإقليمية والتبادل التجاري

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