وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في أسيوط ويؤكد على تسريع وتيرة العمل

عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات المقاولات في أسيوط لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وعدم التهاون مع أي معوقات. كما وجه بحلول خارج الصندوق ووضع آليات للمتابعة الإلكترونية.

في مستهل اليوم الثاني من زيارته لمحافظة أسيوط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المنفذة عبر شركات الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى المحافظة، عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات المقاولات القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والاستشارية المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المشاركة تقع على عاتقها مسؤولية وطنية تجاه المواطنين الذين ينتظرون دخول هذه المشروعات للخدمة في أقرب وقت. وأضاف أن الدولة وفرت مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح مشروعات مبادرة حياة كريمة، ويتم صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة وفقًا للإجراءات المقررة، الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة لا تدخر جهدًا في سبيل إزالة أي عقبات تواجه أعمال المشروعات الجارية.

واستشهد بما قام به خلال زيارته الميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة مشروعات حياة كريمة، حيث أجرى اتصالات مباشرة أثناء الجولة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لحل بعض المعوقات التي كانت تواجه المشروعات وتسريع معدلات الإنجاز بها. كما أوضح أن وزارة الإنتاج الحربي لا تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لشركات المقاولات الجادة التي تواجه تحديات أو معوقات خارجة عن إرادتها، وستواصل الوزارة تقديم الدعم الكامل للجهات الملتزمة منها والراغبة في الإنجاز.

وفي المقابل، شدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات التعثر الناتجة عن التقصير أو عدم الالتزام، بما في ذلك سحب الأعمال وإسنادها إلى جهات أخرى قادرة على التنفيذ وضمان سرعة إنجاز المشروعات، حفاظًا على حقوق المواطنين وحسن استغلال استثمارات الدولة. وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بدورها على أكمل وجه في تنفيذ المشروعات المسندة إليها، مشيدًا بالتعاون البناء مع دار الهندسة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المشروعات المستهدفة.

أضاف أنه سيواصل بنفسه المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات لحين الانتهاء منها ودخولها الخدمة، لافتًا إلى أنه سيتم تعزيز منظومة متابعة المشروعات عن بُعد من خلال آليات المتابعة الإلكترونية مثل كاميرات المراقبة، بما يتيح الوقوف أولًا بأول على معدلات التنفيذ وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ بمواقع العمل المختلفة. ووجّه بوضع حلول خارج الصندوق لتلافي أي معوقات، موضحًا إمكانية التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم وزارة الإنتاج الحربي المخصص لتلقي المقترحات والشكاوى للعمل على حل أي تحديات تطرأ على عمليات التنفيذ في أسرع وقت.

وتابع قائلًا: نحن لا نتابع هذه المشروعات فقط لأنها مرتبطة ببرامج زمنية محددة، وإنما لأن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة في هذه المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ومن حق أهالينا أن يشعروا بالعائد التنموي الحقيقي لهذه المشروعات على أرض الواقع، خاصةً وأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية بشكل مباشر، ومن ثم لا يمكن القبول بأي تأخير يحول دون استفادة المواطنين من هذه المشروعات، مشددًا على أن المواطن المصري يستحق حياة كريمة والاستفادة الكاملة من ثمار التنمية التي توفرها الدولة في مختلف المحافظات.

فيما أوضح المهندس مجدي أحمد محمود المدير الإقليمي لدار الهندسة بالصعيد أن أعمال المتابعة الميدانية تتم بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المطلوبة، بما يساهم في سرعة الإنتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمستهدف، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات المشاركة لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع. عقب انتهاء الاجتماع، توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي والمرافقون إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد للاطلاع على عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأشار خلال الزيارة إلى أنه تم تسليم 90% من أعمال شبكات مياه الشرب بعدد 149 قرية وتسليم عدد من محطات المياه.

أكد السيد محمد علوان محافظ أسيوط أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات بالمحافظة، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بدورهم أشاد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالتعاون مع الإنتاج الحربي، مثمنين دور شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل المحافظة، معربين عن استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لتوفير أطقم للعمل والتشغيل لتسريع وتيرة العمل.

وبعد انتهاء زيارة شركة المياه، تم الوقوف على موقف الأعمال الجارية ببعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من قرى المحافظة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإنتاج الحربي حياة كريمة أسيوط مشروعات مياه الشرب متابعة ميدانية

United States Latest News, United States Headlines