وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع إنشاء كيان وطني للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

عقدت الدكتورة مايا مرسي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير أجهزة عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً هاماً مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى الوفد المرافق له الذي ضم كفاءات بارزة في هذا المجال.

من بين الحاضرين اللواء عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي متولي رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد أحمد عزب كأحد أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للقوات المسلحة. هذا الاجتماع يأتي في سياق المتابعة الدقيقة والمستمرة للموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في الكيان الضخم للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الذي يجري تنفيذه حالياً.

هذا المشروع يمثل تنفيذاً مباشراً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على أهمية إنشاء كيان وطني متكامل لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية عالية الجودة، وذلك باستخدام أيدي مصرية مدربة ومؤهلة. خلال الاجتماع، تم استعراض تفصيلي لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تجهيز ستة مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة، وهي تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق الأهداف المرجوة. هذه المراكز تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات، وتم التركيز على الجانبين الإنشائي والفني لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص بتدريب الكوادر البشرية المتخصصة، حيث تم الاستعانة بخبراء من إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتقديم التدريب اللازم. كما تم التعاقد مع الجهاز الإداري للوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة، وتم الإسناد الإداري للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك لضمان الإدارة الفعالة والمستدامة لهذه المراكز. وقد اكتملت الأعمال الإنشائية للمراكز في المرحلة الأولى، وتم تركيب وتشغيل الأجهزة والمعدات تجريبياً بنجاح، وذلك في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتجري حالياً عمليات استلام وتركيب المعدات والآلات في محافظات الإسماعيلية وأسيوط والأقصر وأسوان، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المراكز التشغيل الفعلي بعد الانتهاء من التدريب المخصص للكوادر البشرية. هذا المشروع الطموح يجسد التزام الدولة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس رؤية فخامة رئيس الجمهورية التي تركز على تمكين هذه الفئة من المجتمع ودمجها الكامل في جميع جوانب الحياة.

يهدف المشروع إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيل متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان حصولهم على أجهزة عالية الجودة، يتم تصنيعها وتطويرها بأيد مصرية مدربة، وبمستوى عالٍ من الكفاءة. هذا بدوره سيساهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقلالهم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

الاجتماع حضره نخبة من القيادات والمسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المعنية، بما في ذلك المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق 'قادرون باختلاف'، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، والمهندس لؤى أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هدير عبد الرحيم مديرة الوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة





