وزير الاستثمار المصري يبحث تعاوناً استثمارياً أوسع مع المؤسسات الأمريكية في واشنطن

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد يناقش فرص التمويل والاستثمار مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، مع التركيز على السياحة والسياحة والساحل الشمالي.

عقد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً رفيع المستوى في مقر السفارة المصرية بواشنطن، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وممثلي عدد من المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب رأس المال

يستهدف الاجتماع تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المستمرة في الاقتصاد المصري، من خلال استقطاب استثمارات نوعية ترفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للبلاد، وتوسع دور القطاع الخاص كقائد رئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة الحالية، وفقاً لما أوضحه وزير الاستثمار خلال اللقاء.

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قام الوزير بمراجعة الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار الكلي، مؤكداً أن التركيز الحالي ينصب على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية التي تساهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

آليات التمويل والتعاون المؤسسي الأمريكي

تطرق المشاركون من وزارتي التجارة والطاقة الأمريكية، إلى جانب بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، ومؤسسة التمويل التنموي الأمريكية (DFC)، إلى استعراض آليات الاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة والميسرة التي تقدمها هذه المؤسسات لدعم المشروعات ذات الأولوية في مصر.

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تم الاتفاق على ضرورة التنسيق لعقد اجتماعات فنية متخصصة تجمع بين الجهات المعنية المصرية والشركات العاملة في المجالات المستهدفة، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق المصري من خلال شراكات مجدية ومربحة للطرفين.

فرص استثمارية واسعة في قطاع السياحة

استعرض الدكتور محمد فريد خلال المباحثات الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع السياحة والضيافة، مؤكداً على أولوية مشروعات التنمية السياحية المخطط لها في منطقة الساحل الشمالي، بالإضافة إلى فرص إعادة توظيف الأصول والمباني التاريخية في وسط القاهرة وتحويلها إلى منشآت فندقية وحلول سياحية مبتكرة.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأصول العقارية القائمة، ودعم النمو المستدام للقطاع السياحي من خلال دمج التراث المعماري مع الخدمات الفندقية الحديثة، مما يخلق قيمة مضافة للمستثمرين والزوار على حد سواء.

تطلعات الجانب الأمريكي لبعثات تجارية

أبدى ممثلو الجانب الأمريكي اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدين تطلعهم لتنظيم بعثات تجارية واستثمارية تضم عدداً كبيراً من الشركات الأمريكية الكبرى، بهدف التعرف المباشر على الفرص المتاحة داخل السوق المصري وبحث آفاق إقامة مشروعات مشتركة طويلة الأمد.

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يأتي هذا التفاعل في إطار استراتيجية مصرية شاملة لاستثمار العلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة، لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية الوطنية في الفترة القادمة.