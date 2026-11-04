وزير التخطيط: استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة لتعزيز الخدمات العامة

وزير التخطيط يعقد اجتماعا موسعا لدراسة تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركات مثل سهل وأيادي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ومخرجات منتدى مصر 2026 لتحسين الخدمات.

عقد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا بحضور قيادات كبرى الشركات المالية والاستثمارية لبحث سبل تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر. يأتي هذا الاجتماع تنفيذا للتوجيهات المباشرة من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومخرجات منتدى مصر 2026 الذي جمع نخبة من الخبراء لمناقشة التحديات التنموية.

توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين

يهدف الاجتماع بشكل رئيسي إلى وضع خطة استراتيجية لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، لضمان إتاحتها بشكل ميسر لجميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر شفافية وكفاءة، بما ينعكس إيجابا على تجربة المواطن في التعامل مع المؤسسات الخدمية المختلفة.

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شراكات تنفيذية مع شركات التكنولوجيا المالية

شارك في الاجتماع أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أيادي للاستثمار، وداليا مصطفي، القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. كما حضر الاجتماع قيادات من شركة سهل وشركة إن آي كابيتال، لتعزيز آليات التعاون التنفيذي المباشر بين هذه الكيانات الكبرى. يهدف هذا التكامل المؤسسي إلى تضافر الجهود لتحقيق أولويات الدولة التنموية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في السوق المالي.

التزام الوزارة بمؤشرات أداء زمنية دقيقة

أكد الدكتور أحمد رستم على الأهمية البالغة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشددا على التزام الوزارة بوضع خطة زمنية محددة ومؤشرات أداء KPIs دقيقة. تهدف هذه المؤشرات إلى ضمان إحداث أثر إيجابي ومباشر على مستوى الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير الأداء في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية لضمان جودة أعلى للمستفيدين.

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نموذج ناجح لدعم المصريين في الخارج

ثمن وزير التخطيط جهود التعاون التي تم تدشينها مؤخراً بين شركة سهل ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. أسفرت هذه الشراكة عن إتاحة سداد رسوم الخدمات العامة للمصريين المقيمين في الخارج بكل يسر وسهولة عبر التطبيق الإلكتروني لشركة سهل. يُعتبر هذا النموذج ناجحاً للشراكات المؤسسية الفعالة، حيث يدمج بين البنية التحتية الحكومية وقدرات الشركات التقنية الخاصة لخدمة الشريحة الواسعة من المغتربين.

رؤية مستقبلية لاستدامة الخدمات الحكومية

ختاماً، شدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة ومتطورة تدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات. يأتي ذلك لتسهيل سبل الحصول عليها والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي، بما يتماشى مع استراتيجية تعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.