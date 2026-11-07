وزير التخطيط المصري يوقع استراتيجية التحول الاقتصادي 2027-2030 ويؤكد دور ريادة الأعمال في النمو

وزير التخطيط يعلن عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 مع التركيز على قيادة القطاع الخاص وريادة الأعمال لتحفيز النمو المستدام ورفع القدرة التنافسية في مصر.

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية في مصر، عن تفاصيل استراتيجية واضحة ورؤية طموحة للتحول ال اقتصاد ي الشامل الذي تشهده البلاد خلال المرحلة القادمة.

وقد جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والذي نُظم في مدينة الأقصر، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد أشار الوزير بوضوح إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يغطي الفترة من عام 2027 وحتى عام 2030، يضع نصب عينيه تسريع وتيرة التحولات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الوطني.

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دور ريادة الأعمال في التحول الاقتصادي المصري

كما أكد الوزير على أن أحد الأهداف الجوهرية لهذه الخطة الاستراتيجية هو تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، بما يحقق رفعًا ملموسًا للقدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالذكر أن الوزير قد أكّد أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة تُعد محركات رئيسية وغير قابلة للاستبدال في عملية التحول الهيكلي، وذلك من خلال إدخال أحدث التكنولوجيات ونماذج الأعمال المبتكرة التي تساهم في تحويل الأفكار الإبداعية والابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق بنجاح.

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كما أن هذا النهج يفتح آفاقًا جديدة للأسواق ويعزز روح المنافسة الشريفة والإنتاجية العالية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير فرص عمل مستدامة للأفراد وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين. وقد أشار الوزير إلى أن ريادة الأعمال تسهم بشكل فعال في تحويل المعرفة والخبرات إلى مشروعات وأنشطة اقتصادية منتجة، مما يدعم جهود التحول الاقتصادي ويضع مصر على مسار التنمية المستدامة.

أولويات الدولة في التعليم والصحة

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الدولة تضع مشروعات التعليم والصحة في صدارة أولوياتها، مما يعكس التزامًا قويًا ببناء قاعدة بشرية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة. وفي الختام، قدّم الوزير التهنئة للمشاركين في المهرجان مشيدًا بأعمالهم الدؤوبة ودورهم الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.