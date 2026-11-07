وزير الخارجية المصري يصل طرابلس وسط خلافات حول الاتفاق البحري

وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى ليبيا في زيارة تاريخية لمناقشة ملف الحدود البحرية مع تركيا، حيث التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. تسعى القاهرة للحفاظ على مصالحها في البحر المتوسط رغم رفضها القاطع للاتفاق مع أنقرة.

وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت، في زيارة دبلوماسية ذات أهمية استراتيجية تمثل أول اتصال عالي المستوى بين البلدين منذ سنوات طويلة. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي المصري الحاسم في وقت تتصاعد فيه التوترات حول ملف الحدود البحرية ، خاصة بعد موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة، وهي خطوة أعادت ملف ترسيم الحدود إلى واجهة الخلافات الإقليمية بين القاهرة وطرابلس.

تفاصيل الزيارة والأجندة الدبلوماسية

أكد مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لموقع سكاي نيوز عربية أن الزيارة تتضمن مسارات عمل متعددة، تشمل المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع دولي، دون إهمال العلاقات مع المناطق الشرقية من البلاد. وأشار المصدر إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا سيكون محورًا رئيسيًا في المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري مع نظرائه الليبيين، في ضوء التطورات القانونية والسياسية الأخيرة المرتبطة بتنفيذ الاتفاق البحري.

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تحليل الدلالات السياسية للزيارة

يرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هذا النشاط الدبلوماسي يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع مختلف القوى السياسية الليبية. ويأتي هذا التوجه بعد زيارة سابقة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، مما يعكس رغبة الطرفين في دعم جهود تنفيذ القرارات الأممية والعربية الرامية إلى الانتقال السياسي وبناء دولة ليبية ديمقراطية حديثة ومستقرة.

موقف مصر القانوني والقضائي

تؤكد وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع للاتفاق البحري المبرم بين ليبيا وتركيا، واصفة إياه بأنه "باطل بطلانا مطلقًا ومعدوم الأثر القانوني". وتؤسس مصر لموقفها القانوني على أن هذا الاتفاق يتعارض بشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مما يشكل مساسًا غير مقبول بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

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ردود الفعل الليبية واستراتيجيات التهدئة

في المقابل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رسائل طمأنة للقاهرة، مؤكدًا خلال لقاءاته مع الإعلاميين المصريين تمسكه الكامل بوحدة ليبيا وعدم وجود مشكلة جوهرية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية. وكانت هذه التصريحات قد سبقت تصريحات سابقة للوزير محمد العرابي، الذي أوضح أن اعتراض مصر على مذكرة التفاهم ليس أمرًا جديدًا، بل يعود تاريخه إلى توقيع الاتفاق بين أنقرة وطرابلس في عام 2019.

السياق التاريخي والتطورات القانونية

جاءت هذه التطورات بعد تصويت مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي، وتحديداً في العشرين منه، على اعتماد مذكرة التفاهم وإلغاء قرارات سابقة من عام 2020 كانت قد رفضت المصادقة على هذه المذكرات. وكانت مصر قد حذرت منذ البداية من أن ترسيم الحدود بهذه الصيغة قد يؤدي إلى تداخل مباشر مع حقوقها ومصالحها الاقتصادية، وهو ما جعل القاهرة تتخذ موقفاً قانونياً رافضاً لأي إجراءات تستند إلى هذا الاتفاق البحري المتنازع عليه.