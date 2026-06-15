وزير التعليم يؤكد أهمية الانضباط في امتحانات الثانوية العامة 2026 ويشدد على مكافحة المخالفات

تؤكد تصريحات وزير التربية والتعليم على المسؤولية الوطنية لامتحانات الثانوية العامة 2026، ودور الوزارة في دعم المديريات لتحقيق الانضباط، بالإضافة إلى إعلان الجداول الرسمية للامتحانات للنظامين الجديد والقديم وللفئات الخاصة.

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني على أن امتحانات肖انة العامة 2026 تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية ضمن منظومة الامتحانات.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم كامل الدعم لمديري المديريات التعليمية لاتخاذ القرارات التي تضمن تطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل لجان الامتحانات، مما يضمن خروجها بصورة مشرفة تعكس قوة وكفاءة منظومة التعليم المصرية. وأكد الوزير أن الدولة تولي هذه الامتحانات اهتمامًا بالغًا، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الانضباط داخل اللجان، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وتنطلق امتحانات肖انة العامة 2026 يوم الأحد المقبل في جميع محافظات مصر، حيث唇ى الجدول الرسمي للامتحانات مواعيد محددة لجميع الشعائر. وقد صدر جدول مخصص للطلبة المكفوفين يختلف عن الجدول العام في بعض المواد وتوزيعها اليومي. كما حددت الوزارة جدولاً منفصلاً لنظام ستيم الفرصة الثانية يشمل مقاييس المفاهيم واختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات. وقد طالبت بعض جمعيات أمهات مصر المديريات التعليمية بنشر مراجعات شاملة لطلاب肖انة العامة قبل بدء الامتحانات.

وتنقسم امتحانات肖انة العامة 2026 إلى مسارين رئيسيين: النظام الجديد والنظام القديم، مع اختلاف في المواد والمواعيد بينهما، بالإضافة إلى جداول خاصة بالطلبة ذوي الإعاقة البصرية ومدارس ستيم، مما يستدعي التزام الجميع بالضوابط لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وعدالة





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