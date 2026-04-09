وزير الشباب والرياضة المصري يبحث تعزيز التعاون مع سفير الإمارات في مجالي الشباب والرياضة

استقبل معالي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، سعادة السفير الإماراتي لدى جمهورية مصر العربية، حمد عبيد الزغابي، في مقر الوزارة، في إطار سعي الوزارة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الشباب والرياضة. تركز اللقاء على مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع الشباب ية والرياضية.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم قدرات الشباب المصري والإماراتي على حد سواء، وتمكينهم من خلال توفير الفرص المناسبة للتنمية والتقدم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والوفود الرياضية والثقافية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتعرف على أفضل الممارسات في مجالات الشباب والرياضة.\من ضمن أهداف اللقاء، تم التركيز على أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل، سواء في المجال الرياضي أو في المجالات المتعلقة بتنمية مهارات الشباب القيادية والريادية. تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مجال تطوير البنية التحتية الرياضية، والاستثمار في المشاريع الرياضية، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المؤسسات الرياضية. وأشاد الوزير المصري بحرص مصر على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في قطاعي الشباب والرياضة. كما تم التطرق إلى أهمية دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين من الشباب، وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار. وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لتعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.\من جهته، أعرب السفير الإماراتي عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وتطوير المنظومة الرياضية والشبابية في مصر. وأكد على تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل البطولات والمؤتمرات الرياضية. وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع والبرامج التي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة في مصر. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها، والعمل على متابعة تنفيذها بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المثمر والبناء بين البلدين





