وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للكاتا الجماعي على فوزهن بالفضية في كأس العالم، ليصبحن أول عربيات وإفريقيات يصلن للنهائي. التفاصيل الكاملة هنا.

هنأ جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للكاتا الجماعي، بعد تحقيقهن إنجازًا تاريخيًا بحصولهن على ميدالية فضية في بطولة كأس العالم للكاراتيه المقامة في الصين. وصف الوزير هذا الإنجاز بأنه علامة فارقة في تاريخ الكاراتيه المصري، مؤكدًا أن مصر أصبحت أول دولة عربية وإفريقية تصل إلى نهائي منافسات الكاتا للسيدات في تاريخ هذه البطولة العالمية المرموقة.

تفاصيل تشكيل المنتخب والإنجاز التاريخي

تألفت قائمة منتخب مصر المشارك في هذا الحدث الدولي من اللاعبات المحترفات حبيبة موسى، ومريم العزبي، وآية هشام، وجنى خميس. وقد شكل هذا الفريق نواة قوية قادتها لمزيد من الارتقاء بمستوى اللعبة محليًا ودوليًا، مما يعكس جودة الانتقاء والتدريب الذي حظي به اللاعبات على مدار الفترة الماضية.

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أكد الوزير سعادته البالغة بما حققته بطلات مصر، خاصة بعد وصولهن إلى المباراة النهائية ومنافستهن أقوى المنتخبات العالمية على اللقب. هذا النجاح ليس مجرد ميدالية، بل هو شهادة على الجهد الكبير والإعداد المتميز الذي بذلته اللاعبات والجهاز الفني المشارك معهن في المحفل الدولي.

مديح للجهازين الفني والإداري والاتحاد

وجّه جوهر نبيل تهانيه الخاصة إلى الجهازين الفني والإداري المعاونين للمنتخب، وكذلك للاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي. ثمن الوزير دور الاتحاد في تطوير اللعبة وتحقيق نتائج مشرفة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الوصول للنهائي يتم للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتيه.

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أوضح الوزير أن الحصول على فضية بطولة العالم في الكاتا الجماعي يعكس بوضوح حجم الجهد والإعداد الجيد الذي بذلته اللاعبات والجهاز الفني. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضع الكاراتيه المصري على خارطة العالم بشكل أقوى، ويثبت قدرة اللاعبات على المنافسة ضد الأفضل عالميًا.

مستقبل اللعبة والتوقعات القادمة

يعكس هذا الإنجاز التطور المستمر في أداء الرياضيات المصريوات على الساحة الدولية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتدريب والتأهيل لمزيد من المشاركات المستقبلية. تسعى الهيئة المعنية إلى استثمار هذا النجاح في تطوير البنية التحتية للتدريب وزيادة الدعم للموهوبات في هذا النوع من المنافسات.

يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع جهود مستمرة لتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الصعيد العالمي، من خلال دعم الاتحادات المختلفة وتوفير البيئة المناسبة للرياضيين لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية والميداليات في مختلف الألعاب الدولية.