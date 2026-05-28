وزيرة التنمية المحلية المصرية تعلن عن إنجازات كبيرة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية عن إنجازات متعددة في البرنامج الأول لتطوير البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بما في ذلك تنفيذ محطات وسيطة ومدافن صحية، ورفع تراكمات تاريخية، وإغلاق مقالب عشوائية، وإبرام عقود مع القطاع الخاص. كما استعرضت مشروع مصرف كيتشنر الكبير للبنية التحتية للمخلفات الصلبة في دلتا النيل، ومصدر تمويله، والأهداف البيئية والتنموية منه.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وال بيئة ، عن إنجازات كبيرة ضمن البرنامج الأول لتطوير البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مصر. وشملت الإنجازات تنفيذ وتسليم 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، وتوريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، بالإضافة إلى تنفيذ وتسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا في عدة محافظات.

وذكرت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة جمع ونقل القمامة، وتقليل التراكمات في المناطق السكنية، مما يسهم في تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين. كما استعرضت تقريرًا prezented من الدكتور سعيد حلمي عبد الخاقع، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والذي بين أن البرنامج شمل أيضًا تنفيذ 4 محطات فرز أولي في محافظة جنوب سيناء، و5 مصانع وخطوط تدوير مخلفات في محافظات أخرى، مع استكمال أعمال التطوير في مصانع جارية.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، والدعم المؤسسي والمجتمعي، لضمان إدارة مستدامة للمخلفات من المصدر حتى التخلص الآمن. وذكر التقرير أنه تم رفع حوالي 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية، وإغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، مما مثل تحولًا في معالجة مصادر التلوث historic.

وفيما يتعلق بالتمويل والتشغيل، تم إبرام 37 عقدًا مع شركات قطاع خاص متخصصة لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في عدة محافظات، مما يعزز كفاءة التشغيل. وأظهرت المؤشرات تحسنًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% في 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول 2027. كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، واستهداف 60% مستقبلًا.

واستعرض التقرير أيضًا مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، أحد أهم المشروعات البيئية في دلتا النيل، الذي يمتد بطول 69 كيلومترًا عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ. ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي للمصرف من خلال برنامج متكامل يشمل ثلاثة مكونات رئيسية: المخلفات الصلبة، والصرف الصحي، وتأهيل ورفع كفاءة المصرف.andinari، يتضمن مكون المخلفات الصلبة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات الثلاث عبر دعم معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة، ومرافق فصل ومعالجة وتدوير، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الدقهلية.

ويمول المشروع بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بإجمالي تعاقدات إنشائية تبلغ حوالي 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية فبراير 2027. وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الجمع بين البنية التحتية الحديثة، والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات الإقليمية الكبرى مثل مصرف كيتشنر، مما يسهم في تحسين البيئة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منظومة المخلفات الصلبة وزيرة التنمية المحلية مشروع مصرف كيتشنر الإدارة المتكاملة للمخلفات القطاع الخاص المخلفات الصلبة في مصر البيئة التنمية المستدامة

United States Latest News, United States Headlines