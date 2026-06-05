وزير المالية يكشف عن حوافز استثمارية جديدة وتحسين صافي الاحتياطيات الدولية

أحمد كجوك يوضح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية للقطاع الخاص، ويؤكد ارتقاء صافي الاحتياطيات إلى 53 مليار دولار، مع دعوة المستثمرين للاستفادة من فرص التمويل المتنوعة.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تسعى لتفعيل حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط ال اقتصاد ي في مصر.

وأشار المتحدث إلى أن البلاد تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية قوية تتيح فرصاً واعدة لرؤوس الأموال الخاصة في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الطاقة، النقل، الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم التركيز خلال اللقاءين المفتوحين مع مستثمري بنك "ستاندرد تشارترد" و"مورجان ستانلي" في لندن على القدرة الفائقة للاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات، خاصةً مع تبني الإدارة لنهج استباقي ومرن في التعامل مع التقلبات الجيوسياسية، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار في أبريل 2026، في إشارة إلى تحسن كافٍ في وضع الميزانية العامة وموازنة الدولة. وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتأمين مسار نزولي مستدام لديون الموازنة، متجاوزة الاعتماد التقليدي على القروض المحلية فقط.

كما أعلن عن إصدار قرار جديد يهدف إلى تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للجمارك، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وتخفيض التكلفة على المستوردين، ما سيعطي دفعة قوية لتدفق السلع وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. كما شهدت الفترة الأخيرة حضور وفد حكومي رفيع المستوى في لندن لترويج فرص الاستثمار في مصر. وقد أبدى الفد، بقيادة وزير المالية، استعداداً تاماً لتوفير تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة عبر الوصول إلى أسواق المال العالمية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل واستخدام الأدوات المالية الحديثة.

وأكد كجوك أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية طموحة لإدارة الدين العام تضمن استدامة النمو وتحقيق الأهداف التنموية. في الختام، أوضح الوزير أن مصر تسجل مؤشرات مالية إيجابية في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، نتيجة سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تحسين مستويات المعيشة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين





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