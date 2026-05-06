وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا مع إطلاق خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا، مع إطلاق حزمة تقارير استراتيجية لدعم كفاءة السياسات الاقتصادية. وأوضح أن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) يمثل محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر. كما كشف عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين وزارتي التخطيط والمالية، مما يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية.

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، كلمة رئيسة في اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "خطة التنمية ال اقتصاد ية الجديدة لمصر".

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا، مشيرًا إلى أن مصر بصدد إطلاق حزمة تقارير استراتيجية لدعم كفاءة السياسات الاقتصادية. كما وصف البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بأنه محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وأوضح أن الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال العام المالي 2026/2027 تبلغ 2.2 تريليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بحضور المهندس عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وعدد من الوزراء والمسئولين، حيث شارك في جلسة نقاشية عقب الكلمة، أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية. وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، في ظل أزمات متشابكة تؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة. وأوضح أن التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بحلول 2027 تظل مرهونة بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديًا كبيرًا، مشيرًا لتقديرات منظمة التجارة العالمية بتراجع نمو تجارة السلع، وهو ما قد ينعكس على إيرادات ممرات تجارية حيوية مثل قناة السويس. إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذه التحديات تولد فرصًا واعدة، خاصة لدول تمتلك طاقات إنتاجية في قطاعات تشهد طلبًا متزايدًا مثل السلع الزراعية، الأسمدة، والسياحة التي بدأت بياناتها تعكس تحسنًا تدريجيًا.

وعن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، أوضح "رستم" أن الاقتصاد أثبت مرونته بنجاحه في التعامل مع خمس صدمات كبرى خلال السنوات الستة الماضية، محافظًا على مسار النمو. وشدد على أن الحكومة تبنت نهجًا استباقيًا لتقليل حدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة، شمل ترشيد الإنفاق الحكومي، إعادة توجيه بعض بنود الدعم (كالطاقة) للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدفع هذا التوجه، فضلاً عن تشجيع الشركات على تبني سياسات لإدارة التكاليف ورفع الإنتاجية. وفيما يخص الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، مما يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية.

وأوضح الدكتور "رستم" ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن: تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). مساهمة 5 قطاعات حقيقية بـ 64% في النمو المستهدف (الصناعات التحويلية 29%، التجارة 11.3%، السياحة 9.3%، التشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%). بلوغ الاستثمارات الكلية 3.7 تريليون جنيه؛ بواقع 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%).

معدل استثمار محلي استهداف معدل استثمار محلي بنسبة 17% من الناتج المحلي، يرتفع إلى 20% بنهاية الخطة، مع زيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 64%. كما أشار إلى إطلاق مبادرات لإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وفي رده على التساؤلات خلال الجلسة النقاشية، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: التحول الرقمي: أكد أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم تحقيق تكامل رقمي لحظي بين وزارتي التخطيط والمالية، مما يقلل فجوات التأخير في البيانات، ويجعل دعم اتخاذ القرار قائمًا على بيانات دقيقة وفورية. دعم القطاع الخاص: شدد على التركيز الواضح على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع القيمة المضافة، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية ووزارية متخصصة لدعم الابتكار، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال.

الشراكات الدولية: اختتم بتأكيد حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية عبر شركاء التنمية وتقليل المخاطر المرتبطة بها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تجعله قادرًا على تجاوز التحديات وتحقيق نمو قوي ومستدام





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية الاستثمارات الخاصة القطاع الخاص التحول الرقمي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رانيا المشاط تلتقى وزيرة الدولة للتعاون الإنمائى بفرنسا لبحث تعزيز العلاقات - اليوم السابعخلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى

Read more »

رانيا المشاط: 7.5 مليار يورو إجمالي حجم محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنساخلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة ل

Read more »

وزيرة التعاون الدولى تستعرض دليل شرم الشيخ للتمويل العادل - اليوم السابعشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD،

Read more »

المشاط تناقش جهود التعاون مع مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة OECDالمشاط تناقش جهود التعاون مع مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة OECD.

Read more »

البيئة: نسعى للخروج بوثيقة متوازنة ترسم خارطة طريق للسياسات المستقبليةعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية &171;OECD&187;

Read more »

الرئيس السيسي: مصر تعاملت بإجراءات استباقية مع الأزمات العالمية.. وفقدنا 10 مليارات دولار من عائدات القناة بسبب حرب غزةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

Read more »