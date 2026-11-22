أكد وزير الخارجية أن الاستقرار في منطقة الساحل يتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين التنمية والأمن لمواجهة الجذور الحقيقية للإرهاب وتحقيق ازدهار مستدام للمنطقة.

شارك الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في جلسة متخصصة حول التنمية و مكافحة الإرهاب ب منطقة الساحل ، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. عقد هذا الاجتماع المهم يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر نوفمبر، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين العالميين والإقليميين.

مقاربة شاملة للأمن والتنمية

أكد وزير الخارجية أن تحقيق الاستقرار المستدام في منطقة الساحل يتطلب بالضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية بشكل متكامل. وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة معالجة الجذور الحقيقية للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، بدلاً من التعامل مع الأعراض فقط، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل الضمانة الأكثر استدامة للأمن في تلك المناطق.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، أن الوزير أشار إلى أهمية تحويل الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة إلى فرص اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على السكان. وأشار إلى أن توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين يعدان ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة، مما يساهم في تقليل الدوافع للانخراط في الأنشطة الإرهابية.

دور المؤسسات الأفريقية والإقليمية

تضمنت مشاركة الوزير التأكيد على أهمية تعزيز الأطر المؤسسية الأفريقية، مع التركيز بشكل خاص على دور الاتحاد الأفريقي الفعّال في إدارة الأزمات وبناء السلام. كما أكد السيد عبد العاطي على تعزيز دور آليات تجمع دول الساحل والصحراء، مع التأكيد على أن مركز مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة القاهرة يلعب دوراً محورياً في هذا الإطار.

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وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا المركز يسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق الإقليمي بين الدول المعنية، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية بشكل فعّال. وقد شارك في الجلسة وزراء خارجية دولتي مالي ونيجيريا، بالإضافة إلى ممثل السكرتير العام لغرب أفريقيا والساحل، وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وممثل السكرتير العام السابق لوسط أفريقيا.

المبادرات المصرية ونشر الوسطية

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي جهود مصر الحثيثة لتعزيز التعاون مع دول الساحل في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات البشرية. وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال، مما يشكل نموذجاً عالمياً في الحوار الديني والثقافي. كما تم التأكيد على برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الأفريقية المؤهلة.

وأضاف الوزير أن الشركات المصرية تشارك بنشاط في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية في المنطقة، مما يعكس الحرص المصري على بناء شراكات شاملة مع دول الساحل. وأوضح أن هذه الشراكات تجمع بين التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

التزام دولي ومشاركة واسعة

شاركت في أعمال الجلسة وكيل السكرتير العام ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين الأموميين ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ويأتي هذا التجمع الوزاري رفيع المستوى لتوحيد الرؤى حول كيفية معالجة التحديات المعقدة التي تواجه منطقة الساحل، والتي تتطلب حلولاً متكاملة تجمع بين الجانب الإنساني والتنموي والأمني لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.