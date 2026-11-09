وزير النقل يتفقد مصابي تصادم القطارات في العياط ويتعهد بالعقاب

كامل الوزير يزور مصابي تصادم قطاري العياط ويعزي أسر الضحايا، متعهداً بمحاسبة المقصرين. الحادث وقع 8 نوفمبر 2026 وسط إجراءات طارئة لاستعادة حركة السكك.

توجه المهندس كامل الوزير ، وزير النقل المصري، صباح يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، إلى محافظة بني سويف للاطمئنان على المصابين في حادث التصادم المروع الذي وقع بين قطارين رقمي 134 و2010. وقد رافقه في هذه الزيارة المهمة المهندس عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف ، حيث استقبلوا في مستشفى الواسطى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين. وجاءت هذه الخطوة للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة والتعافي السريع للجرحى.

تفاصيل الحادث وموقع التصادم المروع

وقع الحادث الأليم في اليوم السابق له، وتحديداً في مساء الأحد 8 نوفمبر 2026، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة. تسببت الاصطدام بين مقدمة القطار رقم 134 والعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 في وقوع إصابات وضحايا، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية. وعلى الفور توجه الوزير إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ ورفع العربات المتضررة. استمرت أعمال الاستعادة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين لاستعادة كفاءة الخط.

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تعهدات الوزير بالعدالة ومحاسبة المقصرين

أكد الوزير خلال لقائه المصابين أنهم لن يفلت من العقاب أي شخص يتبين تورطه في الحادث أو تقصيره في واجباته. وأعرب عن بالغ أسفه وطلب الاعتذار من المصابين وأسرهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل. وشدد على أن التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين. كما قدم واجب العزاء لأسرة المواطن أحمد حسني من قرية القطوري في محافظة الجيزة، والذي لقي حتفه في المصيبة.

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استئناف حركة القطارات وعمليات الإزالة

بعد انتهاء عمليات الإنقاذ والطوارئ، أضافت الوزارة أن أعمال رفع العربات المتضررة قد اكتملت بنجاح. تم استعادة كفاءة السكة الحديدية وإعادة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالي بالكامل. وقد استمرت المتابعة الدقيقة من قبل الوزير حتى ساعات الصباح الباكر لضمان سلامة العمليات وعدم حدوث أي تأخير في حركة المرور. وقد أدى ذلك إلى استعادة الانسيابية الطبيعية لحركة القطارات في تلك الفترة.

مواساة رسمية وتأكيدات على الدعم الشامل

وجه الوزير خالص تعازيه إلى جميع أسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. كما تم توجيه رسائل مواساة من رئيس مجلس الشيوخ إلى عائلات المتوفين. وقد أكد الوزير مشاركته الحقيقية لأحزانهم في هذا المصاب الجلل. وتم التأكيد على استمرار المتابعة الطبية حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام والعودة إلى أسرهم.