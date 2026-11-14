وزير النقل الأمريكي يعلن استئناف حركة الطيران بعد توقف تاريخي

وزير النقل الأمريكي يؤكد استئناف رحلات الطيران في الولايات المتحدة بعد تعطيل آلاف الرحلات، مشيراً إلى خطط لتطوير أنظمة قديمة بحاجة لتمويل كونجرسي.

أعلن وزير النقل الأمريكي ، راي كيندل، عن إعادة فتح المجال الجوي بالكامل أمام حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة ، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بعد تجاوز أزمة فنية شلت الحركة الجوية على نطاق واسع. وشدد المسؤول الفيدرالي على أن العودة الكاملة لسعة الاستيعاب التشغيلية المطابقة للطوارئ السابقة ستستغرق فترة زمنية محددة، حيث لا يمكن استعادة الإيقاع الطبيعي للرحلات فوراً بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة.

أزمة الطيران وتاثيرها على المسافرين

تسبب التعطل الفني في حركة الطيران بالولايات المتحدة في تأثير مباشر على نحو 1.5 مليون مسافر، حيث شهد القطاع إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخيرها لأوقات طويلة، مما دفع العديد من المسافرين إلى تغيير خططهم أو البحث عن بدائل نقل أخرى. وقد أكدت شبكة سي إن إن أن هذه الأرقام تمثل حجم الخسائر البشرية والاقتصادية المباشرة التي تعرض لها قطاع السفر الجوي خلال فترة التوقف.

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في تصريح له، أشار وزير النقل إلى أن الأنظمة المستخدمة حالياً في مراقبة airspace تعود في جوهرها إلى حقبة الثمانينيات، وهو ما يجعلها غير قادرة على مواكبة الحجم الهائل لعمليات الطيران الحديثة والتقنيات المعقدة المستخدمة في الطائرات الآن. وأعرب عن قلقه من احتمالية تكرار مثل هذه الاضطرابات الفنية أو الأعطال الفنية الحرجة خلال الفترات الزمنية القادمة إذا لم يتم إجراء تحديثات جذرية للبنية التحتية التقنية.

الفريق الرئاسي ومطلب التمويل الكونجرسي

كشف الوزير عن تشكيل فريق رئاسي خاص مهمته الرئيسية العمل على إنشاء نظام جديد للطيران في الولايات المتحدة، يهدف إلى تحديث البنية التحتية الحالية لمراقبة الحركة الجوية بشكل كامل. وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية التي كشفت عنها الأزمة الأخيرة، وتضمين تقنيات حديثة تضمن موثوقية أعلى وسرعة أكبر في الاستجابة للطوارئ أو الأعطال التقنية.

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ومع ذلك، حذر المسؤول الفيدرالي من وجود عائق مالي كبير يمنع التنفيذ الفوري لهذا المشروع الوطني، حيث أكد أن الكونجرس الأمريكي لم يعتمد بعد التمويل اللازم لتنفيذ تحديثات النظام الجديد. هذا النقص في الاعتماد المالي يعقد الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحديث، ويجعل عملية الانتقال إلى نظام الملاحة الجوي الحديث أكثر تعقيداً وطولاً من المتوقع.

محاذير وزير الأمن القومي ومستقبل القطاع

أكد وزير الأمن القومي الأمريكي على ضرورة وجود نظام جديد ومحدث للطيران، مشدداً على أن الاعتماد على التقنيات القديمة يشكل خطراً على سلامة الحركة الجوية وفعالية القطاع. ودعا المسؤولون الفيدراليون إلى تسريع المناقشات التشريعية لتوفير الموارد المالية اللازمة، لضمان عدم تكرار السيناريو الحالي الذي عطل الحياة الاقتصادية والسفر الدولي والمحلي.

فيما يتعلق بالمستقبل القريب، يتوقع خبراء القطاع أن تستغرق عملية استعادة ثقة المسافرين واستكمال الجداول الزمنية للرحلات المتأخرة عدة أيام أو أسابيع، حسب حجم الرحلات المتراكمة وكفاءة الموظفين على الأرض. تظل الأولوية الحالية لوزارة النقل هي ضمان سلامة كل رحلة جوية يتم إقلاعها، مع العمل على مدار الساعة لإعادة ترميم الشبكة الجوية إلى حالتها الطبيعية بالكامل.