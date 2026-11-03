وزير الخارجية المصري يجرى مكالمة مع نظيره السعودي لبحث تطورات الأوضاع

وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتفق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية في المنطقة.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً رسمياً مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الحساسة التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد الراهن.

تبادل الرؤى حول جهود احتواء التوترات الإقليمية

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الاتصال الهاتفي تناول بشكل مفصل مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل تصاعد التوترات والأجواء المشحونة التي تنتاب المنطقة حالياً، حيث تبادل الوزيران الرؤى والاستراتيجيات حول التحركات والاتصالات التي يجريها كلا الجانبين لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في استعادة التهدئة والانسحاب من حافة المواجهة.

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وشدد المتحدث الرسمي على أن الجانبين اتفقا على ضرورة تجنب اندلاع موجة جديدة من المواجهات العسكرية المباشرة، والتي من شأنها حتماً أن تزيد من حدة التوتر القائم وتقوض مبادئ الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار يظل الأولوية القصوى لكلا البلدين في هذه المرحلة الدقيقة.

التركيز على الحلول الدبلوماسية وإعلاء صوت الحكمة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين اتفقا على أهمية تكثيف الجهود المكثفة خلال المرحلة الراهنة الراهنة، وذلك لدعم المسارات التفاوضية القائمة وإعلاء صوت الحكمة في التعامل مع الأزمات، مع تغليب الحلول الدبلوماسية الرصينة ولغة الحوار الهادئ، والعمل الجاد على احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع الذي قد يستنزف الجهود الإقليمية.

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وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي تأكيد موقف مصر الرافض بشكل كامل وقاطع لأي تهديد قد يمس أمن المملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربي المجاورة، مشدداً في نفس الوقت على أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المتشابك الذي يجب حمايته جماعياً.

أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن وزير الخارجية استهل حديثه بتأكيد العمق الاستراتيجي للعلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى أن استقرار الخليج العربي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة وأمن مصر والدول العربية الأخرى، مما يجعل أي تهديد للمنطقة تهديداً مباشراً للتراث الأمني العربي المشترك.

وكان من بين النقاط التي طرحت في النقاش ضرورة تعزيز التمويل الذاتي للاتحاد الأفريقي كضرورة استراتيجية لضمان استقلالية القرار الأفريقي، في إشارة إلى التنسيق الأوسع لمصر مع شركائها الدوليين في قضايا الأمن والسلام، رغم أن تركيز المكالمة كان منصباً بشكل أساسي على التطورات في الشرق الأوسط.

ويعكس هذا الاجتماع الهاتفي والبيان المشترك الصادر عنه رغبة قوية من القاهرة والرياض في إدارة الأزمات الإقليمية بذكاء دبلوماسي، من خلال الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة وفعالة لمنع أي سيناريوهات سلبية قد تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها في المرحلة المقبلة.