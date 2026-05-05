وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على حماية الملاحة في المنطقة ويحذر إيران من التصعيد

تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي حول العمليات العسكرية في المنطقة، وتأكيده على حماية الملاحة البحرية، وتحذيره لإيران من أي تصعيد ضد السفن التجارية. كما تضمنت التصريحات إدانة مصر للعدوان الإيراني على الإمارات.

أكد وزير الدفاع الأمريكي أن العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في المنطقة، وتحديدًا عملية مشروع الحرية وعملية ملحمة الغضب ، هي عمليات منفصلة ومؤقتة تهدف بشكل أساسي إلى حماية حرية الملاحة البحرية وضمان سلامة السفن التجارية.

وأوضح الوزير أن هذه العمليات ليست موجهة ضد أي دولة بشكل مباشر، بل هي استجابة للتهديدات المتزايدة التي تشكلها إيران على الممرات المائية الحيوية، وعلى حركة الشحن العالمية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتأمين حركة الشحن من ما وصفه بالعدوان الإيراني المتصاعد، والذي يتضمن مضايقات واعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز وبحر عمان.

وأضاف أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الموقف أو البحث عن مواجهة عسكرية شاملة، لكنها في الوقت نفسه لن تتسامح مع أي محاولة لتعطيل الملاحة أو تهديد مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. وفي سياق متصل، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على وقوف مصر الكامل إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تطال أمنها واستقرارها.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سلمية للأزمات والتحديات التي تواجهها. وشدد على أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية احترام القانون الدولي، وضرورة الامتناع عن أي أعمال عدوانية أو تقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن إيران هي الطرف المعتدي في المنطقة، وأنها تضايق السفن منذ فترة طويلة في مضيق هرمز، وأنها تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن البحري. وأكد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية لا تحتاج إلى دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية ضمن عمليات تأمين الممرات البحرية وفتح مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريًا بالكامل، وأنه يتم تطبيقه بشكل صارم لمنع إيران من الحصول على الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها التخريبية. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القيادة المركزية الأمريكية والدول الشريكة مع مئات السفن وشركات الشحن والتأمين لضمان سلامة الملاحة، وتوفير الحماية اللازمة للسفن التجارية. واختتم الوزير تصريحاته بالتحذير من أن أي استهداف للشحن التجاري سيقابل برد قوي، وأن إيران ستواجه قوة نارية هائلة في حال التصعيد ضد السفن التجارية في المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية الملاحة البحرية، وضمان حرية التجارة في المنطقة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمنع مرور السفن في مضيق هرمز، وأنها ستعمل مع حلفائها وشركائها لضمان استمرار تدفق النفط والتجارة عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي استفزازات أو اعتداءات إيرانية، وأنها لن تتردد في استخدام القوة اللازمة للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز الأمن البحري العدوان الإيراني مصر الإمارات وزير الدفاع الأمريكي مشروع الحرية ملحمة الغضب الحصار البحري الملاحة البحرية التصعيد العسكري القوة النارية القيادة المركزية الأمريكية شركات الشحن التأمين السلامة البحرية الاستقرار الإقليمي القانون الدولي التعاون الإقليمي الأمن والاستقرار التهديدات الإيرانية الممرات المائية حماية السفن التجارية الرد القوي الاستفزازات الإيرانية الدفاع عن المصالح

United States Latest News, United States Headlines