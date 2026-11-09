وزيرة الإسكان تكثف متابعة مشاريع الصرف الصحي في 15 محافظة

الوزيرة راندة المنشاوي توجه بتكثيف المتابعة الميدانية لمشاريع المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية والمنيا ودمياط وأسيوط وبورسعيد.

أمرت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية الحيوية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي. جاء هذا التوجيه المباشر لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز في المناطق الريفية والمحافظات المستهدفة.

توجيهات الوزيرة لتعزيز سرعة التنفيذ

شددت الوزيرة المنشاوي على ضرورة زيادة أعداد العمالة والمعدات المستخدمة في مواقع العمل لضمان إنهاء المهام في وقتها المحدد. كما وجهت بضرورة الالتزام الصارم بتوريد المهمات والمكونات الخاصة بالمشاريع في مواعيدها المقررة، مع إعطاء الأولوية القصوى للمنتجات المصنعة محلياً وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها لتعزيز الصناعات الوطنية.

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تفاصيل المشاريع في محافظة المنوفية

في محافظة المنوفية، ركزت الجولة الميدانية على متابعة مشروعات محطات مياه الشرب التي تخدم مجموعة واسعة من القرى الريفية. شملت هذه الجولة محطات المياه في قرى زنارة، وأم خنان، ومنشأة أبو ذكري، وميت برة، وفيشا الكبرى، وجريس. وقد تم استئناف الأعمال الإنشائية والتشغيلية في هذه المحطات لضمان توفير مياه شرب نظيفة لعدد 240 قرية في المحافظة.

جهود الصرف الصحي في المنيا وأسيوط

في محافظة المنيا، تابعت الفرق الفنية مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في مركزي ديرمواس وملوي، حيث تم فحص محطات رفع الصرف الصحي في قرى دلجا وبني خالد، وغرف محابس خطوط طرد في أبشادات والبراجيل. كما شملت المتابعة محطة معالجة صرف صحي بكفر المغربى بطاقة تصميمية تبلغ 15/10 آلاف متر مكعب يومياً لخدمة خمس قرى، بالإضافة إلى محطات رفع في مفوز طيبة وكفر عبد الخالق وبرمشا.

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وفي محافظة أسيوط، تم التركيز على محطة معالجة بني غالب بطاقة 54/36 ألف متر مكعب يومياً لخدمة 16 قرية، وتوسعات محطة صدفا والغنايم بطاقة 40/20 ألف متر مكعب يومياً لـ 17 قرية. كما شملت الجولات محطات رفع في نزلة باقور، والسوالم البحرية، والمعالدة بجميع أقسامها، لضمان تغطية شاملة لشبكات الصرف الصحي في مراكز أبنوب وأبوتيج.

مشاريع حيوية في دمياط وبورسعيد

في محافظة دمياط، تابع مسؤولو الهيئة مشروعات معالجة الصرف الصحي في كفور الغاب بطاقة 10/5 آلاف متر مكعب يومياً، وأم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومياً، وكفر سليمان بطاقة 10/5 آلاف متر مكعب يومياً. وفي بورسعيد، تم متابعة مشروع محطة التحلية غرب بورسعيد ذات الطاقة التصميمية البالغة 20 ألف متر مكعب يومياً، كجزء من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

فريق المتابعة الميدانية وإزالة المعوقات

شارك في تنفيذ هذه الجولات الميدانية مكثفة المتابعة كل من المهندس أشرف السيد رئيس إدارة التدريب، والمهندس ناجح عبدالرحمن نائب رئيس إدارة تنفيذ مشاريع شمال الصعيد، والمهندس عصام عبد الحميد رئيس إدارة تنفيذ مشاريع بحري شرق. هدفت هذه الزيارات إلى رصد التحديات والعمل الفوري على تذليلها لضمان استمرارية سير العمل دون عوائق.