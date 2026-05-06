وزير الري المصري يستعرض رؤية مصر لتحقيق الأمن المائي في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه

تناول الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، استراتيجيات مصر في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والنمو السكاني، مع التركيز على منظومة المياه 2.0 والتعاون الدولي العابر للحدود.

في إطار السعي الدائم لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات المائية العالمية، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه الذي استضافته الجمهورية التركية.

وقد جاءت مشاركة الوزير ضمن جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى، وهي الجلسة التي شهدت حضوراً مكثفاً من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار المعنيين بملفات المياه على الصعيد الدولي، مما جعلها منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التعامل مع الشح المائي المتزايد. وفي كلمته الافتتاحية خلال هذه الجلسة، سلط الدكتور سويلم الضوء على الواقع المائي المرير الذي يواجهه العالم اليوم، مشيراً إلى أن التحديات لم تعد مجرد نقص في الموارد، بل أصبحت أزمات مركبة ناتجة عن تداخل التغيرات المناخية المتسارعة مع الزيادات السكانية المطردة.

وأكد أن هذا الوضع يفرض على الدول تبني رؤى متكاملة وشاملة تتجاوز الحلول التقليدية، لتعزيز قدرة النظم المائية على التكيف والاستدامة في مواجهة التقلبات البيئية الحادة. وانتقل الدكتور سويلم في حديثه لاستعراض التجربة المصرية الرائدة، موضحاً أن الدولة المصرية تقدم اليوم نموذجاً متقدماً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث استطاعت مصر رغم تحديات الندرة المائية أن تبتكر منظومة متكاملة تعتمد على تنويع الأدوات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات السكان والقطاعات الزراعية والصناعية.

وأشار إلى أن هذه الإدارة الرشيدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة من خلال تطبيق معايير صارمة في التوزيع والاستخدام. وفي هذا السياق، استعرض سيادته ملامح مفهوم الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وهو المشروع الطموح الذي تتبناه مصر لتطوير البنية التحتية المائية بشكل جذري.

وترتكز هذه المنظومة على عدة محاور أساسية، أولها التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي المعالجة، وثانيها التحول الرقمي الشامل من خلال تطبيق نظم الإدارة الذكية واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية لمتابعة الموارد المائية بدقة متناهية. كما شدد على أن التحول نحو الري الحديث وتطوير نظم الحوكمة المائية يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفواقد، مع ضرورة رفع الوعي المجتمعي ليكون المواطن شريكاً أساسياً في عملية الترشيد.

أما على صعيد العلاقات الدولية والمياه العابرة للحدود، فقد أكد وزير الري أن التعاون المشترك يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن المائي المستدام. وشدد الدكتور سويلم على أن إدارة الموارد المائية المشتركة، خاصة في حوض النيل، تتطلب التزاماً كاملاً بقواعد القانون الدولي واتفاقيات المياه المعمول بها، مع ضرورة تعزيز جسور الثقة بين الدول المتشاطئة.

وأوضح أن التنسيق والتشاور المستمر هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف، مؤكداً أن تحقيق المنفعة المتبادلة هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى إليه كافة الدول لضمان استقرار المجتمعات. كما دعا إلى ضرورة دمج قضايا المياه بشكل أعمق ضمن جهود العمل المناخي العالمي، لأن المياه هي المتأثر الأول والمؤشر الأهم للتغيرات البيئية.

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، معتبراً إياه فرصة ذهبية لدفع أجندة المياه العالمية نحو الأمام، مؤكداً أن مصر ستظل تلعب دوراً فاعلاً في دعم مسارات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، إيماناً منها بأن الأمن المائي هو أساس الأمن القومي والتنمية المستدامة والاستقرار العالمي الشامل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأمن المائي منتدى إسطنبول للمياه التغيرات المناخية إدارة المياه التعاون الدولي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أبرز 5 مميزات في نموذج جوجل الجديد Gemini 2.0أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google، ساندر بيتشاي، مؤخرا عن إطلاق Gemini 2.0

Read more »

بقوة 1000 حصان| ميجازيلا أقوى محرك من فورد.. وهذا سعرهفورد تطلق Megazilla 2.0 بقوة تتجاوز 1000 حصان، أداء خارق وسعر متوقع يتجاوز 30 ألف دولار

Read more »

جوجل تطرح أحدث نماذج Gemini 2.0 وتوفر ميزة Deep Research مجانًاأعلنت جوجل عن الإطلاق الواسع لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.0، بما في ذلك 2.0 Flash Thinking (التجريبي)، والمتاح الآن عبر الويب وتطبيقات أندرويد و iOS.

Read more »

سحر Gemini.. الذكاء الاصطناعي لجوجل يزيل العلامات المائية من الصوربدأت جوجل في توسيع نطاق تجربة ميزاتها الجديدة في نموذج الذكاء الاصطناعي 'جيميني 2.0 فلاش'

Read more »

طرح برومو الجزء الثاني من فيلم M3GAN قبل عرضه في يونيو المقبل| فيديوطرح البرومو التشويقي لفيلم الرعب المنتظر “M3GAN 2.0”، الذي من المقرر عرضه في السينمات

Read more »

أحدث تحديثات جوجل في الذكاء الاصطناعي خلال يناير 2026استهلّت جوجل عام 2026 بإطلاق نموذج Gemini 2.0 Flash داخل تطبيق Gemini على الهواتف

Read more »