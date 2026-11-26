أطلق الدكتور أسامة الأزهري برنامج "يوم مع الأسرة" بمسجد مصر الكبير بالقاهرة الجديدة، في فعاليات استمرت لثلاثة أيام لتعزيز الوعي الثقافي والديني لدى الأطفال.

أعلن الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن انطلاق فعاليات برنامج " يوم مع الأسرة" الذي استضافه مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة على مدار ثلاثة أيام متتالية. وقد امتدت هذه الفعاليات الثقافية والتربوية خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلادي. ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز الوعي الديني والثقافي بين فئات الأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية. ويعتبر هذا الحدث فرصة هامة لجمع الأسر في أجواء تجمع بين المعرفة المفيدة والمتعة الممتعة من خلال أنشطة متنوعة.

تفاصيل البرنامج وتكريم الشهداء

تضمنت فعاليات البرنامج الحفل الختامي الذي شهد دقيقة حداد صامتة على أرواح الشهداء، وذلك لدعاءهم بالرحمة والمغفرة الإلهية. وقد نقل القائمون على تنظيم البرنامج تعازي الدكتور أسامة الأزهري رسميًا إلى أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته الساترة. كما طلب الوزير من ذوي الشهداء الصبر والسلوان في هذه المحنة الجسيمة، مشيدًا بدور الشهداء في حماية الوطن. وقد بدأت الفعاليات الرسمية لليوم الختامي بترحيب رسمي من الدكتورة هدى حميد، المسؤولة عن ملف الطفل بالوزارة ومدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

Also read فيلم غزة 13 يحظى باستقبال جماهيري في عرضه العربي الأول بمهرجان الدوحة السينمائي

جولات تعليمية في مسجد مصر الكبير

قدم اللواء ماهر السيد إمام، المدير الإداري لمسجد مصر الكبير، شرحًا تفصيليًا حول تاريخ المسجد ومعالمه المعمارية الفريدة. وقام باستعارة الأسر المشاركة في جولة تعريفية شاملة داخل المسجد ودار القرآن الكريم المصاحب له. وتهدف هذه الجولات إلى التعريف بالصروح الدينية والثقافية التي يضمها الموقع، والتي تتميز بطابع معماري وقرآني فريد. كما استعرضت الفعاليات ندوة تثقيفية مهمة بعنوان "الإنترنت والأطفال بين الإتاحة والمنع"، قدمتها الدكتورة شوق النكلاوي، الأستاذ المساعد ومدرس أدب الطفل بكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح. ناقشت الندوة أهمية الاستخدام الواعي والمتوازن للإنترنت، وسبل تنظيم أوقات الأطفال بفعالية.

الأنشطة الفنية والحماية الرقمية

ركزت الندوة التي قدمتها الدكتورة شوق النكلاوي على تقديم سبل تنظيم أوقات الأطفال بين التصفح الرقمي، والمذاكرة، وأداء الواجبات المدرسية، ولعب الألعاب الترفيهية. كما استعرضت أساليب حماية الأطفال من المخاطر المحتملة على الإنترنت، وتوظيف إمكاناته الإيجابية في التعلم واكتساب المعرفة. بالإضافة إلى الجوانب النظرية، شهدت الفعاليات ورشًا فنية وإبداعية متنوعة قدمها عدد من الفنانين المتخصصين في هذا المجال. وأتاحت هذه الورش للأطفال فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية وإطلاق خيالهم الواسع، وتنمية قدراتهم الإبداعية بشكل عملي. كما شهدت المسابقات التنافسية وأسئلة الثقافة العامة مشاركة واسعة ومثمرة من قبل الأطفال الحاضرين.

Advertisement

النتائج والتوصيات المستقبلية

أعقب المسابقات التنافسية توزيع الجوائز والهدايا التشجيعية على الفائزين والمشاركين من الأطفال، تكريمًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة. كما خصص البرنامج ركنًا خاصًا لعرض الإصدارات الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لإثراء مكتبات الأطفال بالمعارف الجديدة. وتم إهداء مجلات الأطفال إلى المشاركين لتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر، ودعم معارفهم من خلال المطبوعات الثقافية والتربوية الموجهة خصيصًا لهم. وقد أعرب الأطفال المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بما تضمنه البرنامج من أنشطة متنوعة وتجارب ثرية. وأكدوا استفادتهم الكبيرة من الندوات التثقيفية، والجولات التعليمية، والورش الفنية، والمسابقات الثقافية التي أقيمت.

أهداف الوزارة في تعزيز التواصل المجتمعي

يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز التواصل الوثيق مع الأسرة المصرية، وتقديم محتوى تربوي وثقافي هادف. تهدف هذه المبادرات إلى بناء الوعي لدى الأجيال الناشئة، وتنمية مواهبهم، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوسهم. وتهدف الفعاليات إلى تقديم تجربة ممتعة تسهم في بناء شخصية الطفل بشكل متوازن. وقد وجه المشاركون الشكر إلى القائمين على تنظيم البرنامج لما لمسوه من اهتمام ورعاية وحرص شديد على تقديم تجربة تجمع بين التعلم المفيد والترفيه الممتع.