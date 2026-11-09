وزير الدفاع المصري يلتقي بنين لتوقيع اتفاق تعاون عسكري

التقى الفريق أشرف سالم زاهر بنظيره البنيني جيلداس أجونكان في القاهرة، حيث تم توقيع اتفاق لنقل الخبرات العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا.

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة و أفريقيا ، التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع وفد رفيع المستوى يترأسه السيد جيلداس أجونكان الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية والمكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين. وقد جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد ال بنين ي إلى مصر حاليًا لتعزيز العلاقات الثنائية.

استقبل الفريق أشرف سالم زاهر نظيره البنيني وممثليه بمراسم رسمية متكاملة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث تم عزف السلامين الوطنيين لكلا البلدين من قبل الموسيقى العسكرية، مما أعطى للقاء طابعًا دبلوماسيًا رفيعًا يعكس التقدير المتبادل بين الجانبين المصري والبنيني.

Also read «مفيش حد معصوم الخطأ».. سبب اعتذار محمد رمضان من فاروق فلوكس

تعزيز التعاون العسكري بين مصر وبنين

تناول الفريق أشرف سالم زاهر مع الضيف البنيني خلال المحادثات عددًا من القضايا ذات الأهمية المشتركة، مع التركيز بشكل أساسي على سبل وآليات تعزير علاقات التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الروابط التاريخية العميقة التي تربط مصر بجمهورية بنين، مشيدًا بالفرص الواسعة المتاحة للتبادل المعرفي والمهني.

شدد الفريق أشرف سالم زاهر على حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الأفريقية الصديقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يهدف بشكل مباشر إلى دعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية بأكملها، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوطين المعرفة في المجالات الدفاعية الحديثة.

Advertisement

موقف الجانب البنيني والدور المصري القيادي

من جانبه، أعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين، السيد جيلداس أجونكان، عن تطلع بلاده إلى توطيد أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية. وقد ثمن الوزير البنيني الدور المحوري والريادي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى مساهمتها الفاعلة في دعم جهود حفظ السلم والأمن داخل القارة.

واعتبر الوفد البنيني أن العلاقات المصرية البنينية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الإقليمي، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية الراسخة في بناء القوات المسلحة وتدريبها لرفع جاهزيتها العملياتية.

توقيع اتفاقية نقل الخبرات العسكرية

أسفر اللقاء الرسمي عن إنجاز ملموس وهو توقيع الجانبين لاتفاق تعاون يهدف بشكل صريح إلى نقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية والفنية. ويأتي هذا الاتفاق نتيجة مباشرة للمباحثات التي استمرت بين الفريق أشرف سالم زاهر والسيد جيلداس أجونكان، بهدف وضع إطار مؤسسي للعمل المشترك المستقبلي.

وقد حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين البارزين من كلا البلدين. ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة تمهيدية لسلسلة من البرامج التدريبية والزيارات المتبادلة التي من شأنها تعميق التكامل بين القوات المسلحة المصرية والبنينية في المرحلة القادمة.