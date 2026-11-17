وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25% بين مارس 2026 ومارس 2027 بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة والعزلة الاقتصادية.

توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25% خلال الفترة الممتدة من مارس 2026 إلى مارس 2027، واصفاً الوضع في طهران بأنه واحد من أسرع الانهيارات الاقتصادية في التاريخ. جاء هذا التوقع الصريح في سياق تسليط الضوء على شدة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني حالياً.

إدارة ترامب تشدد الحصار الاقتصادي

أفاد سكوت بيسنت خلال مقابلة مع برنامج صنداي مورنينج فيوتشرز على شبكة فوكس نيوز بأن الاقتصاد الإيراني يشهد تراجعاً متسارعاً يعكس عمق الأزمة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن حملة العقوبات والقيود الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب تستهدف بشكل مباشر قطع ارتباط إيران بالشبكات المالية والتجارية الدولية.

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توسيع نطاق العقوبات المالية

حدد وزير الخزانة الأمريكي نطاقاً واسعاً من القطاعات المستهدفة في هذه الحملة، والتي تشمل قطاعي الطيران والنقل البحري بالإضافة إلى العملات المشفرة. وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى عزل المؤسسات المالية والجهات التي تتعامل مع النظام الإيراني، مما يعزز من عزلة البلاد الاقتصادية على المستوى العالمي.

تصنيف العزلة كحدث تاريخي

وصف سكوت بيسنت حملة العقوبات الحالية بأنها أكبر عزلة اقتصادية في تاريخ العالم ضد دولة واحدة. وأكد أن هذا المستوى من العزلة ليس مجرد ضغط دبلوماسي، بل هو استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تجميد القدرة المالية للنظام الإيراني وإضعاف شبكاته التجارية.

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آثار الانكماش المتوقع على المنطقة

يعكس هذا التوقع الاقتصادي الدقيق مدى خطورة التدابير الأمريكية الجديدة على مستقبل إيران المالي. في ظل توقعات بانكماش كبير، تواجه طهران تحديات جسيمة في الحفاظ على استقرار أسواقها المحلية وقدرتها على استيراد السلع الأساسية، مما يوسع الفجوة بين الاقتصاد الإيراني والدول الأخرى.

ردود الفعل والتطورات القادمة

في حين تواصل إدارة ترامب فرض هذه القيود المشددة، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة النظام الإيراني على التكيف مع هذه العزلة الاقتصادية الطويلة الأمد. يستمر العالم في مراقبة تأثير هذه الخطوات على التوازنات الاقتصادية العالمية وعلى العلاقات الدولية بشكل عام.