أرسل وزير الداخلية المصري مجموعة من برقيات التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ إلى رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية. وركزت البرقيات على استعراض الدروس والقيم المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة مثل الثبات والتضحية والعمل الدؤوب، مؤكدة على دورها في تعزيز مسيرة العمل الوطني وترسيخ دعائم الدولة في مختلف المجالات.

بعث وزير الداخلية ال مصر ي، اللواء محمود توفيق، برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ إلى عدد من كبار القادة والمسؤولين في الدولة، مؤكداً على الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وقيمها السامية.

وشملت البرقيات كلاً من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية. في البرقية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، استحضر وزير الداخلية معاني الهجرة النبوية من الثبات على المبادئ والتضحية والتكامل والإيثار، واصفاً إياها بأنها نبراس يهدي مسيرة العمل الوطني ودافعاً متجددا لمواصلة العطاء.

كما بعث برقية مماثلة لرئيس مجلس الشيوخ ركز فيها على ملحمة الهجرة كدرس في التحول من التحدي إلى التمكين لترسيخ دولة قائمة على الحق والعدل. أما البرقية الموجهة لرئيس مجلس الوزراء فأشارت إلى قيم الهجرة النبوية من الصبر والتخطيط والعمل الدؤوب كحافز لتحقيق رؤى الدولة في مختلف المجالات. وفي برقيته لشيخ الأزهر، سلط الوزير الضوء على دور الهجرة في تأسيس دولة منهجها العدل وقوامها العلم، مع الإشادة بدور الأزهر كمنارة تهدي السبيل.

كما بعث برقية للقائد العام للقوات المسلحة أكد فيها على روابط التكامل بين جناحي الأمن (الشرطة والقوات المسلحة) في حماية الوطن، وبرقية أخرى لرئيس أركان حرب القوات المسلحة ربطت فيها دروس الهجرة بضرورة الدفاع عن الأمة في ظل التحديات العالمية. وتوجه الوزير ببرقيات مماثلة لوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، citrate فيها بأهمية نشر صحيح الدين وترسيخ الوسطية والاعتدال مستلهماً قيم الهجرة النبوية.

وجاء في جميع البرقيات دوماً الدعاء بأن يعيد الله أن يتم接受的 هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مع التمنيات بموfinite التوفيق والسداد





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