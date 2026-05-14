وزير التموين يحسم الجدل حول تحويل الدعم العيني إلى نقدي ويؤكد حماية محدودي الدخل

توضيحات هامة من وزير التموين والتجارة الداخلية حول استراتيجية تطوير منظومة الدعم في مصر والتأكيد على التزام الدولة الكامل بالأمن الغذائي وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

شهدت الساحة الإعلامية والاجتماعية في مصر خلال الآونة الأخيرة نقاشات موسعة ومكثفة حول واحد من أهم الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين وهو ملف التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي .

وقد جاء هذا الجدل في ظل سعي الدولة المصرية الدؤوب لتطوير آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجا ومنع تسربه إلى غير المستحقين. وفي هذا السياق طرح الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي تساؤلات جوهرية تعكس نبض الشارع المصري حول مستقبل السلع التموينية وما إذا كانت الحكومة تخطط للتخلي عن الدعم العيني بشكل كامل وهو الأمر الذي استوجب ردا رسميا وحاسما من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتبديد أي مخاوف قد تتسرب إلى قلوب المواطنين محدودي الدخل.

من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات تفصيلية أن الدولة المصرية تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها القصوى مشددا على أن أي عملية تطوير في منظومة الدعم لا تعني بأي حال من الأحوال المساس بحقوق محدودي الدخل أو تقليل قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بل إن الهدف الأساسي هو تعزيز كفاءة المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وأوضح الوزير أن هناك رؤية استراتيجية متكاملة تعمل عليها الدولة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مشيرا إلى أن كافة الخطوات المستقبلية تخضع لدراسات دقيقة وشاملة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن البسيط.

كما أشار إلى أن الدولة تضخ سنويا مبالغ طائلة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات لتوفير دعم الخبز والسلع الأساسية مما يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمواطنين. وفيما يتعلق بالجانب الاستراتيجي أكد وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري وهو ملف يحظى باهتمام مباشر ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي ملف الحماية الاجتماعية أهمية استثنائية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ على مخزون آمن يغطي احتياجات السوق المحلي لفترات طويلة لمواجهة أي تقلبات عالمية. وفي إطار هذا التطوير شهد الوزير توقيع اتفاقيات هامة منها برنامج العمل السنوي لعام 2026 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة واتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل المنافذ التموينية إلى نمط كاري أون بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير تجربة التسوق التمويني.

من ناحية أخرى تناول الإعلامي أحمد موسى الجوانب الإيجابية التي قد تترتب على تطبيق منظومة الدعم النقدي مشيرا إلى أن العديد من الدول التي طبقت هذا النظام نجحت في منح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاته الفعلية بدلا من فرض قائمة سلع محددة. وأوضح أن هذا التحول من شأنه أن يخلق حالة من المنافسة الإيجابية بين الشركات ومنافذ البيع المختلفة مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة السلع وخفض أسعارها لصالح المستهلك النهائي.

كما أن الدعم النقدي يساهم بشكل فعال في تقليل حلقات التداول والحد من عمليات الهدر والفساد الإداري ويقضي تماما على ظاهرة الاتجار بالسلع المدعومة التي كانت تستنزف موارد الدولة دون أن تصل الفائدة إلى الفقراء. وأشار موسى إلى ضرورة تنقية قواعد البيانات لاستبعاد من يمتلكون أصولا أو سيارات حديثة ويحصلون على دعم لا يستحقونه لضمان توجيه موارد الدولة بكفاءة عالية نحو الفئات التي تعيش تحت خط الفقر أو تعاني من ظروف اجتماعية صعبة مما يعزز من قيم العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي الشامل في كافة ربوع الجمهورية





