وزير الصحة يتولي حاتم زكي رئاسة SICOT ويعزز التدريب الأفريقي

وزير الصحة يستقبل الدكتور حاتم جلال زكي، أول مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام للإقامة من 2026 إلى 2028، لبحث تطوير التدريب الطبي في أفريقيا.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، الدكتور حاتم جلال زكي ، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب ب جامعة أسيوط ، والذي يشغل منصب رئيس الجمعية الدولية ل جراحة العظام والإصابات (SICOT). جاء هذا اللقاء الرسمي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال التدريب الطبي والرعاية الصحية على مستوى القارة الأفريقية، بما يخدم المنظومة الصحية المصرية والإقليمية.

رؤية جديدة للتعاون الطبي الدولي

يستمر المنصب الرئاسي للدكتور حاتم جلال زكي لفترة من 2026 إلى 2028، ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر بشكل جذري. يسعى الجانبان إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة.

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تطوير الكوادر الطبية المصرية

ناقش اللقاء إمكانية إتاحة فرص التدريب والزمالات الدولية لأطباء جراحة العظام العاملين بمستشفيات وزارة الصحة. ستتم هذه الفرص من خلال شبكة الجمعية الدولية ومراكزها التدريبية المنتشرة حول العالم، مما يتيح للأطباء المصريين اكتساب الخبرات العميقة.

يسمح هذا البرنامج للأطباء الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، ونقل هذه الخبرات المتطورة إلى المستشفيات المصرية لرفع كفاءتها السريرية والعلاجية.

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مصر مركز إقليمي في أفريقيا

تطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان لتصبح مراكز إقليمية رائدة لتدريب أطباء جراحة العظام من الدول الأفريقية. يأتي هذا التعاون بالتعاون مع الجمعية الدولية لتدعيم الدور الريادي لمصر في مجال التعليم الطبي والرعاية الصحية بالقارة الأفريقية.

يعزز هذا الجانب من التعاون أواصر الشراكة وتبادل الخبرات بين مصر والدول الشقيقة، مما يرسخ مكانة القاهرة كحاضرة طبية مرموقة على مستوى القارة.

إنجاز تاريخي للطب المصري

أعرب الدكتور حاتم جلال زكي عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن توليه رئاسة الجمعية الدولية يمثل مصدر فخر للطب المصري بأكمله. أوضح أن هذا المنصب هو ثمرة لجهود أجيال متعاقبة من أساتذة وأطباء جراحة العظام في الجامعات والمؤسسات الطبية المصرية.

أسهم هؤلاء الأساتذة بعطائهم العلمي وتمثيلهم المشرف لمصر في المحافل الدولية، مما ساهم في ترسيخ مكانة المدرسة المصرية لجراحة العظام عالميًا. كما مهدوا الطريق أمام الأجيال التالية لتولي المناصب القيادية الدولية في هذا التخصص الدقيق.

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أول رئيس من الشرق الأوسط وأفريقيا

يُعد تولي الدكتور حاتم جلال زكي رئاسة الجمعية إنجازًا جديدًا للطب المصري، إذ يُعتبر أول طبيب مصري، وأول رئيس من القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط يتولى هذا المنصب. تأسست الجمعية عام 1929، وهي إحدى أعرق وأبرز الجمعيات العلمية الدولية المتخصصة في جراحة العظام والإصابات.

أعرب الرئيس الجديد عن تطلعه إلى توظيف هذا المنصب الدولي في خدمة المنظومة الصحية المصرية، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والسكان. يهدف هذا التوظيف إلى أن يعود بالنفع المباشر على الأطباء والمرضى، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال جراحة العظام والإصابات على المستوى العالمي.