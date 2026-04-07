وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، وذلك بحضور رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية، لمناقشة التفاصيل التنظيمية والإجراءات اللازمة لضمان نجاح البطولة.

عقد جوهر نبيل وزير الشباب وال رياضة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي ل استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 ، وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا». يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان نجاح البطولة على أعلى مستوى. تم خلال الاجتماع استعراض تفصيلي لآخر التطورات في عملية الاستعداد، مع التركيز على الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

كما تم مناقشة الإجراءات المتخذة لتوفير جميع متطلبات الدول المشاركة، بما في ذلك ترتيبات النقل والإقامة، وتجهيز أماكن التدريب وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الاتحادات الرياضية المعنية لضمان سير البطولة بسلاسة ووفقًا للمعايير العالمية. وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لهذا الحدث الرياضي القاري الكبير، مؤكدًا على أن نجاح استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 يمثل أولوية قصوى. وأكد الوزير على أن هذا الجهد يلقى دعمًا كاملًا من القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف الرياضي الأفريقي، وتعول على هذه البطولة في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية القارية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بجد لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تنظيم دورة أفريقية متميزة، تليق بمكانة مصر وتطلعات الدول المشاركة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطط مفصلة لتوفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك الملاعب والصالات الرياضية، بالإضافة إلى خطط لتدريب الكوادر الوطنية على تنظيم البطولات الدولية. وشدد جوهر نبيل على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحادات الرياضية الأفريقية لتبادل الخبرات والعمل المشترك لضمان تنظيم بطولة ناجحة ومميزة. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة ووضع الخطط الاحترازية لمواجهتها. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط شاملة لتعزيز المشاركة الجماهيرية في البطولة، من خلال تنظيم فعاليات ترويجية وبرامج تثقيفية، بالإضافة إلى توفير جميع التسهيلات اللازمة للجماهير لمتابعة المنافسات والاستمتاع بالأجواء الرياضية. كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الجوانب الأمنية والصحية لضمان سلامة المشاركين والجماهير، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع. واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتذليل جميع العقبات وتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه البطولة





