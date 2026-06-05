وزير الأوقاف يلتقي بأعضاء مجلس النواب لمناقشة احتياجات المواطنين

اجتمع وزير الأوقاف مع عدد من نواب مجلس النواب في العاصمة الإدارية لتبادل الرؤى حول القضايا الاجتماعية وتحديد سبل التعاون بين الجهات المختصة لتلبية مطالب المواطنين في مختلف المحافظات.

استقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، يوم الخميس الماضي، وفداً من أعضاء مجلس النواب في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر اللقاء عدد من النواب المعروفين بمناصرة القضايا الوطنية والاجتماعية، من بينهم النائب شادي الكومي (دائرة الجمالية)، والنائب أحمد علي إبراهيم (دائرة المرج)، والنائب مجاهد نصار (دائرة شبرا الخيمة)، والنائب سامح شاور (دائرة رشيد)، والنائب محمد عبد الرحمن راضي (دائرة روض الفرج)، بالإضافة إلى النواب نصحي البسنديلي (محافظة الدقهلية)، وإيمان خضر ومروة هاشم (محافظتي الشرقية)، وياра عزت شيبة إبراهيم (محافظة الفيوم)، ودعاء فتحي البنا.

وقد رافقهم في الزيارة كل من الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بالوزارة، ورفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لتأكيد أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والتشريعي في معالجة مطالب المواطنين وتطلعاتهم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الأوقاف مجلس النواب التواصل المؤسسي القضايا الاجتماعية المنظومة التشريعية

United States Latest News, United States Headlines