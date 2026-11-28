وزير السياحة الأردني يوضح استخدام تجربة مصر في إشراك القطاع الخاص لإدارة الخدمات السياحية، مع التوسع في السياحة العلاجية والرياضية لتعزيز النمو.

أكد وزير السياحة والآثار الأردني، الدكتور أحمد القطام، أن بلاده تتجه بشكل جدي إلى توسيع نموذج إشراك القطاع الخاص في إدارة الخدمات السياحية بالمواقع التراثية، مستفيدًا من التجارب المتميزة التي تقدمتها مصر في هذا المجال. جاء هذا الإعلان في تصريحات خاصة له، على هامش الحفل الذي أحياه المغني الأوبرالي الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، مساء الجمعة، في المدينة الصغيرة جنوب الأردن.

استلهام تجربة الأهرامات الجيزة لتطوير السياحة

وصف الدكتور الدباس تجربة تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة كنموذج مهم للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، مع الحفاظ على القيمة التاريخية للموقع. وأشار إلى وجود توجه لدى وزارة السياحة والآثار الأردنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية، بما يتناسب مع طبيعة المواقع السياحية والتراثية في المملكة.

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تبادل الخبرات بين الوفود الأردنية والمصرية

وكان الدباس قد شارك مؤخرًا في زيارة عمل إلى مصر، ضمن وفد من جمعية الفنادق الأردنية وجمعية السياحة الوافدة، شملت جولة بمنطقة أهرامات الجيزة ولقاءات مع ممثلي القطاع السياحي والاستثماري المصري. تهدف هذه الزيارات إلى بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات السياحية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

استراتيجية تنشيط السياحة العلاجية والرياضية

كشف الدكتور الدباس أن هيئة تنشيط السياحة تعمل على استراتيجية تستهدف تنويع المنتج السياحي والأسواق المصدرة للسياحة، بما يقلل من تأثر القطاع بالأزمات الإقليمية والتغيرات الموسمية في حركة الزوار. وأبرز التحديات التي تواجه المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية هي موسمية النشاط السياحي، نظرًا لتأثيرها على معدلات الإشغال والتدفقات المالية وقدرة المنشآت على تغطية تكاليف التشغيل طوال العام.

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توسيع الشراكات الدولية والفعاليات الكبرى

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات سياحية متنوعة تستقطب الزوار في مختلف المواسم، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحسن قدرة المنشآت السياحية على مواجهة التحديات. كما كشف عن العمل على تطوير منظومة السياحة العلاجية من خلال منصة سلامتك الإلكترونية، التي تستهدف توفير خدمات متكاملة للراغبين في تلقي العلاج بالأردن، تشمل ترتيبات السفر والطيران والإقامة والنقل والخدمات الطبية.

الفعاليات الفنية وتأثيرها الاقتصادي على القطاع

وأكد أن استضافة الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي في البتراء تعكس التوجه نحو ربط الفعاليات الدولية بالمواقع التاريخية والأثرية، مما يتيح تقديم تجارب سياحية جديدة تجمع بين الأنشطة الحديثة والتراث الحضاري. ولفت إلى أن الحفلات الفنية الكبرى، ومن بينها حفلات الفنان المصري عمرو دياب التي استضافها الأردن، أثبتت قدرتها على جذب الزوار من الأسواق العربية المجاورة.