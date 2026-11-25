التقاء وزير السياحة والآثار شريف فتحي بمحافظ الوادي الجديد حنان مجدي لبحث آليات دعم السياحة الصحراوية واستراتيجيات الاستثمار والترويج لمقاصد المحافظة السياحية.

التقى شريف فتحي ، وزير السياحة والآثار، ب حنان مجدي ، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، في مقر المتحف القومي للحضارة ؛ لمناقشة سبل تطوير القطاع السياحي في المحافظة وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية. وركز اللقاء على استعراض أبرز التحديات التي تواجه تنمية الموارد السياحية المتاحة في المنطقة، مع بحث آليات تفعيل المقومات الطبيعية والأثرية الفريدة التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد في الأسواق المحلية والدولية.

مناقشة تحديات الرحلات الصحراوية والتخييم

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي صادر اليوم، أن اللقاء تناول بالتفصيل ملفات تنظيم الرحلات والأنشطة السياحية، مع تركيز خاص على رحلات السفاري ومخيمات الصحراء. وقد تم استعراض المعوقات الإجرائية الحالية التي تواجه السياحة في المناطق الصحراوية، وتم الاتفاق على ضرورة تطوير آليات إصدار التصاريح اللازمة لتسهيل حركة السياح والاستثمارات.

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وشدد اللقاء على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم هذه الأنشطة، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة تعزز جاذبية المقاصد الصحراوية. وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل محافظة الوادي الجديد وجهة مفضلة لمحبي المغامرات والأنشطة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق نمو هذا الفرع السياحي الواعد.

استراتيجية الترويج والاستثمار السياحي

تناول الطرفان سبل تعزيز الترويج السياحي للمحافظة وإدراج مقاصدها السياحية ضمن البرامج والمسارات المعتمدة لشركات السياحة المحلية والدولية. واقترح المحافظ زيادة مشاركة الوادي الجديد في المعارض والبورصات السياحية الإقليمية والعالمية، بهدف إبراز تنوع المنتج السياحي في المحافظة وجذب استثمارات جديدة تدعم البنية التحتية للقطاع.

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وأوضحت حنان مجدي أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي الناتج عن السياحة، من خلال فتح آفاق واسعة للاستثمار الخاص. وتسعى الخطة إلى توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مع الالتزام التام بالحفاظ على الهوية الواحاتية المميزة والموروث الحضاري والطبيعي الذي يجعل من المنطقة مقصداً فريداً لا يكرر في أي مكان آخر في مصر.

تحويل المقومات إلى فرص تنموية

أشار اللقاء إلى أن الإدماج الأعمق لمحافظة الوادي الجديد في البرامج السياحية الوطنية يعزز من دورها كوجهة استراتيجية للتنمية المحلية. ويتم العمل على تحويل المقومات السياحية الواعدة المتاحة في المنطقة إلى فرص استثمارية ملموسة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في المحافظة.

ويأتي هذا التقاء وزير السياحة والآثار وشريف فتحي مع محافظ الوادي الجديد كخطوة تمهيدية لوضع أسس متينة لتطوير القطاع السياحي في الإقليم. وتهدف الخطط المقترحة إلى الاستفادة المثلى من الإرث الحضاري والثقافي للمنطقة، بما يضمن استدامة النمو السياحي ويحقق المنافع الاقتصادية والاجتماعية لأهل المنطقة والسياح على حد سواء.