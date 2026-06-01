وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات حياة كريمة وتطوير الخدمات في محافظة قنا

لقاء موسع بين الدكتورة منال عوض ومحافظ قنا لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة ملفات التصالح وتقنين الأراضي وتعزيز البنية التحتية.

شهد مقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً رفيع المستوى جمع بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تحرص الوزيرة على عقدها مع محافظي الجمهورية لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على أدق التفاصيل المتعلقة بمعدلات تنفيذ التكليفات والملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف الأقاليم. وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على تقييم الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في محافظة قنا لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ورفع جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

تناولت المناقشات بشكل مفصل الموقف العام لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة قنا، والتي تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث. تستهدف المبادرة في قنا تطوير 86 قرية موزعة على 5 مراكز رئيسية، حيث يتم تنفيذ 1683 مشروعاً متنوعاً تشمل البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية. وقد كشف الاجتماع عن إنجازات ملموسة، حيث تم الانتهاء من أكثر من 1000 مشروع بشكل كامل، بينما تصل نسبة تنفيذ باقي المشروعات إلى نحو 91.5 بالمئة.

كما استعرض محافظ قنا تشغيل 19 مجمع خدمات حكومية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمات الرقمية والإدارية لمواطني القرى، مما يقلل من مشقة السفر إلى المراكز والمدن. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 5 مشروعات في مجال الإدارة المحلية تشمل نقاط إطفاء ومواقف لسيارات النقل الجماعي لتعزيز منظومة الأمن والنقل بالمحافظة، ووجهت الوزيرة بضرورة المتابعة الدورية لضمان سرعة دخول هذه المشروعات الخدمة. وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تطورات مشروع الاتحاد الأوروبي الداعم للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا.

يستهدف هذا المشروع تحديداً 39 قرية في مركزي قوص وأبو تشت، ويسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة التي تتوافق مع المعايير المناخية العالمية. يركز المشروع على تطوير سلاسل القيمة المضافة للأنشطة والمنتجات الزراعية، مما يساهم في زيادة دخل المزارعين الصغار وتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها.

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية العامة، وجهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة العامة والتجميل، وإدارة المخلفات الصلبة، والعمل على تحسين البيئة العامة في المدن والقرى للحد من التلوث وتحقيق استدامة بيئية تضمن حياة صحية للمواطنين. انتقل الاجتماع بعد ذلك لمناقشة ملفات قانونية وإدارية شائكة، وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة.

استعرض اللواء مصطفى الببلاوي الجهود المبذولة في تنفيذ الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية. كما تم التطرق إلى منظومة المتغيرات المكانية التي تتيح رصد أي تعديات بشكل لحظي عبر الأقمار الصناعية. وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التعامل الفوري والصارم مع أي مخالفات يتم رصدها في مهدها لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

كما تم استعراض معدلات تسليم العقود للمواطنين بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقاً للقانون 168 لسنة 2025 المتعلق بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز في كافة المشروعات المستهدفة قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بمستوى المعيشة.

من جانبه، أكد محافظ قنا التزامه بالقيام بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وحل أي معوقات فنية أو إدارية قد تواجه شركات التنفيذ، مشيراً إلى أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بالتنسيق مع المديريات الخدمية. واختتم الاجتماع بتأكيد وزارة التنمية المحلية والبيئة تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لمحافظة قنا لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلمس حياة المواطن البسيط وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في صعيد مصر





