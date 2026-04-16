وزير الحرب الأمريكي: الحرس الثوري يحاول استخلاص أسلحته، ونحن نراقبكم بدقة

وزير الحرب الأمريكي يؤكد استمرار الحصار على مضيق هرمز، ويكشف عن محاولات الحرس الثوري الإيراني استخلاص أسلحته، مشدداً على امتلاك واشنطن لمعلومات استخباراتية قوية واستعدادها لمواجهة أي تصعيد.

أعلن وزير الحرب الأمريكي ، بيت هيجيست، أن الحرس الثوري الإيراني يحاول استخلاص أسلحته من تحت أنقاض المنشآت المدمرة، مؤكداً أن واشنطن تعمل حالياً بكثافة غير مسبوقة، مدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة تفوق أي وقت مضى.

وصرح الوزير الأمريكي بأن الولايات المتحدة تحاصر مضيق هرمز مستخدمة أقل من 10% من قدراتها البحرية، وأن سيطرة الحرس الثوري على المضيق ليست حقيقية، بل إن تهديداته بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لا تعدو كونها أعمال قرصنة.

وفي سياق متصل، أكد هيجيست أن الحرس الثوري الإيراني لن يتمكن من إعادة بناء قدراته العسكرية، وأن الرئيس ترامب قد امتنع عن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية بدافع الرحمة. كما أشار إلى أن إيران لم تعد تمتلك أي دفاعات جوية فعالة، وأن مصانع الصواريخ الإيرانية قد تم تدميرها بالكامل.

وأضاف الوزير أن القوات الأمريكية مستعدة تماماً لاستئناف العمليات القتالية إذا اتخذت إيران خياراً خاطئاً ولم تفلح في إبرام اتفاق. وأكد استمرار الحصار المفروض على مضيق هرمز، وأن أي خيار خاطئ من قبل طهران سيؤدي إلى قصف منشآت الطاقة لديها.

و وجه رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة تراقبها عن كثب وتدرك طبيعة الأصول العسكرية التي تقوم بنقلها. وأوضح أن الجيش الأمريكي قد انتقل بسلاسة من مرحلة العمليات العسكرية إلى مرحلة الحصار الفعال، وحث النظام الإيراني على اتخاذ قرارات حكيمة.

وأشار إلى أن إيران تدعي السيطرة على مضيق هرمز، لكنها في الواقع لا تملك أسطولاً بحرياً قوياً. وفي ختام تصريحاته، لفت الوزير إلى أن بعض وسائل الإعلام تنشر أخباراً مضللة حول الوضع في إيران، وحث طهران على اغتنام فرصة إبرام صفقة باتت متاحة.

وفي تفصيل أعمق، فإن الاستراتيجية الأمريكية الحالية في المنطقة تتسم بالصرامة والتصميم، حيث تستخدم واشنطن نفوذها العسكري والاقتصادي للضغط على طهران. إن التركيز على مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لحركة النفط العالمية، يهدف إلى تقييد قدرة إيران على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

تكمن أهمية المعلومات الاستخباراتية في تعزيز قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة، مما يقلل من احتمالات الخطأ أو التصعيد غير المقصود. إن تدمير مصانع الصواريخ والدفاعات الجوية يشير إلى استهداف مباشر للقدرات العسكرية الإيرانية النوعية، مما يعكس رغبة أمريكية في إضعاف القدرة الهجومية لطهران بشكل جذري.

وفي الوقت نفسه، فإن الحديث عن خيار الرحمة في عدم استهداف منشآت الطاقة يفتح الباب أمام احتمالات التفاوض والدبلوماسية، مع الاحتفاظ بخيار الضغط العسكري كأداة ردع فعالة. إن الحصار الذي وصفه الوزير بأنه سلس، يعكس فهماً دقيقاً للتحركات الإيرانية وقدرتها على المناورة، مما يستدعي يقظة مستمرة وقدرة على التكيف.

وأخيراً، فإن التشديد على مراقبة الأصول العسكرية الإيرانية يوضح أن الولايات المتحدة لا تعتمد على التخمينات، بل على معلومات مؤكدة، مما يزيد من فاعلية أي إجراءات مستقبلية قد تتخذها واشنطن





