أكد وزير الصناعة أن نجاح القطاع الصناعي يعتمد على تقليل الفجوة بين المستثمر وخط الإنتاج، و ربط البحث العلمي بالمصانع لتحقيق صناعة مستقلة.

أعلن المهندس خالد هاشم عن تركيز وزارة الصناعة على تعزيز الصناعات المغذية كأحد الركائز الأساسية للنهوض ب الاقتصاد الصناعي في مصر، مشدداً على أن هذه الصناعات هي المحدد الحقيقي لعمق القاعدة الصناعية للدولة. وأوضح هاشم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، أن نجاح القطاع لا يقاس فقط بالإنتاج النهائي، بل بالقدرة على تجميع مكونات دقيقة وتحسين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

دور الصناعات المغذية في العمق الصناعي

شدد المهندس خالد هاشم على أن الصناعات المغذية، رغم قلة بروزها الإعلامي مقارنة بالصناعات التجميعية، إلا أنها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي. وتتمثل هذه الصناعات في إنتاج القوالب الدقيقة، والعدد الصناعية المتطورة، والسبائك المعدنية، والمكونات الهندسية المعقدة، بالإضافة إلى الدوائر المطبوعة والمواد الحرارية المتخصصة التي تدخل في تصنيع المنتجات النهائية.

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أضاف هاشم أن هذه التفاصيل التقنية قد تبدو هامشية للمواطن العادي، لكنها في الواقع تمثل الفارق الجوهري بين اقتصاد يعتمد فقط على التجميع والاخر القادر على التصنيع المحلي المستقل. وأكد أن نجاح مصر في بناء قاعدة صناعية قوية في هذا المجال سيؤدي حتماً إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

متطلبات المستثمر الصناعي والنظام الداعم

لفت وزير الصناعة إلى أن وجود مستثمر قادر على البدء والتوسع لا يكفي وحده، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تعمل في اتجاه واحد لتحقيق النجاح. وأشار إلى أن المستثمر الصناعي لا يبحث عن أرض فقط، بل عن بنية تحتية تشمل تراخيص واضحة، وتمويل مناسب، وخدمات طاقة مستقرة، وتكنولوجيا حديثة، وعمالة مدربة، وسوق محلي قوي، وموردين موثوقين، بالإضافة إلى منفذ تصديري فعال.

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أوضح هاشم أن التعامل مع هذه المتطلبات كشؤون إدارية بسيطة هو خطأ استراتيجي، لأن كل عنصر من هذه العناصر يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وسرعة الوصول للسوق. وتابع قائلاً إن نجاح وزارة الصناعة لن يُقاس بعدد القرارات التي تصدرها، بل بمدى قدرتها على تقليل المسافة الزمنية والبيروقراطية بين لحظة قرار المستثمر ووقت خروج المنتج من خط الإنتاج.

ربط البحث العلمي بالمصانع لتحقيق الاستقلال

أكد المهندس خالد هاشم أن ربط البحث العلمي بالوحدات الإنتاجية في المصانع هو المفتاح الأساسي لبناء صناعة مصرية مستقلة وقادرة على المنافسة. وأشار إلى أن الابتكار التقني يجب أن ينبع من احتياجات السوق الصناعي الفعلي، مما يستدعي تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات الأكاديمية والمصانع لتطبيق الحلول العملية.

أضاف أن هذا النهج لا يقلل فقط من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، بل يفتح الباب أمام شركات جديدة تدخل سلاسل التوريد المحلية والعالمية. واختتم وزير الصناعة تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب استمرارية في العمل وتكاملاً بين جميع أطراف منظومة الصناعة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في التحول نحو التصنيع المتقدم.