وزير الخارجية ووزير شئون المجالس النيابية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير الخارجية المصري نظيره لشئون المجالس النيابية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ودعم الدبلوماسية البرلمانية.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية ، يوم الأربعاء، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم أولويات الدولة ال مصر ية ويعزز التكامل بين المؤسستين.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للتعاون الوثيق مع مجلسي النواب والشيوخ، والحرص على التواصل المستمر مع النواب واللجان البرلمانية المختلفة، لدعم التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وما تقوم به من دعم للتحرك البرلماني الخارجي وتعزيز التواصل مع البرلمانات في مختلف الدول، لخدمة المصالح الوطنية المصرية والمساهمة في شرح مواقف الدولة المصرية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة فعالة في السياسة الخارجية المصرية، حيث تساهم في بناء جسور الثقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التفاهم المتبادل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنسيق المواقف مع البرلمانيين المصريين في المحافل الدولية، وتزويدهم بالمعلومات والتحليلات اللازمة لتمثيل مصر بشكل مشرف





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