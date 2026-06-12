وزير الطيران يفتح تحقيقا في حادث سقوط طائرة تدريب ومتحدث التعليم يعلن بدء التقديم بالمدارس الرياضية

تعليم القاهرة تعلن بدء التقديم بالمدارس الرياضية، ووزير الطيران يوجه بفتح تحقيق فوري في حادث سقوط طائرة تدريب أسفر عن وفاة الطيار وإصابة متدربة، ويؤكد على عدم التهاون في محاسبة المقصرين.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء التقديم للمدارس الرياضية للعام الدراسي الجديد. في تطور منفصل، وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات حادث سقوط إحدى طائرات التدريب، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج ال تحقيق ات، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها ال تحقيق ات.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت اليوم إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر لحادث أسفر عن وفاة الطيار المدرب وإصابة إحدى المتدربات. وقد وجّه الوزير على الفور بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير جميع سبل الدعم اللازمة لها، متمنيًا لها الشفاء العاجل. كما تقدّم الدكتور سامح الحفني بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطيار الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد وزير الطيران المدني التزام الوزارة الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية ويضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. في سياق آخر، تتأثر حوالي 14 مدينة بسرعة الرياح اليوم، وتشمل那些 العواصف مناطق متفرقة من البلاد، مما يستدعي الحذر والانتباه من جانب المواطنين، خاصةً في المناطقالم676 manejo التربيه town والتعلي castle diffraction سوف используется لحمايةركاب القطارات Artemisin توجيهات وزارة الطيران المدني تتواصل مع جميع الجهات المختصة لضمان السلامة operative





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